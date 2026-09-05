Трагедия край наш град. Жена загина, две са ранени

Тежка катастрофа отне живота на жена и изпрати други две в болница край Полски Тръмбеш, съобщи Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Инцидентът е станал около 11:30 часа на третокласния път при разклона за село Обединение. По първоначална информация са се ударили два автомобила. Пътят беше временно затворен.

При сблъсъка е загинала пътничка от единия автомобил. Жената, която е управлявала същата кола, е получила тежки травми и е транспортирана до болница с въздушна линейка.

Пострадала е и друга пътничка от автомобила. Тя е откарана за лечение във великотърновската болница.

Жената, управлявала другия автомобил, е тествана за употреба на алкохол. Пробата й е отрицателна.

Причините за тежката катастрофа тепърва се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

Заради произшествието движението през участъка е ограничено. Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през село Иванча и град Полски Тръмбеш.