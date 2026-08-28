Тежка катастрофа в София. Движението е спряно

Audi E-tron GT / малкото тайканче/ и S-klasse. Сутринта в Овча купел. Удря се последователно в кофа, нарязано дърво и Бенца., пише Иван Владимиров от "Катастрофи България".

Тежка катастрофа е станала тази сутрин в столичния квартал „Овча купел“. За това съобщиха очевидци във Фейсбук. Един човек е пострадал, а лек автомобил е с напълно потрошена предна част. Движението не е спряно.

„Има тежка катастрофа на светофара на бул. „Овча купел“ и ул. „Народно хоро“. Трудно се минава“, пише очевидец.

От кадрите става ясно, че лек автомобил е катастрофирал, като предната му част е смачкана, а части от нея са разпилени по пътното платно. Паднал е и регистрационният номер, предаде Бг он ер.

На място е пристигнала линейка. Един човек е пострадал.

Свидетели казват, че шофьорът е карал с несъобразена скорост и се е забил в пън пред автомивката на кръстовището.

Към момента няма официална информация за инцидента.