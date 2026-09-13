Тежка катастрофа в София. Движението е спряно
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Аварийни екипи работят по трасето, движението още не е възстановено
Причината е разпилян товар
За пореден ден временно е преустановено пропускането на моторни превозни средства през граничните пунктове Илинден-Ексохи и Кулата-Промахон. Причинат...
Русе. Движението по Дунав мост е спряно заради дупка на шосето. "Появил се отвор на пътното платно на моста откъм българска страна налага ограничаване...