Дилърите ни надминаха Ескобар! Ползвали са подводен канал за наркотици

Канал за подводен трафик на наркотични вещества е установен при специализирана полицейска операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) в Бургаско. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

При операцията, осъществена в две населени места в района, са задържани над 120 килограма марихуана. Задържани са трима души.

В хода на полицейските действия служителите на ГДБОП са установили нов подход за трансфериране на наркотични вещества, свързан с подводен трафик.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Бургас. Работата по установяване на цялостната престъпна дейност на задържаните продължава.