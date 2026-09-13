Трагедия край наш град. Жена загина, две са ранени
Тежката катастрофа стана край Полски Тръмбеш, а едната пострадала беше откарана с въздушна линейка
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Тежката катастрофа стана край Полски Тръмбеш, а едната пострадала беше откарана с въздушна линейка
Пакистанци всяват смут в Полски Тръмбеш
Той вече не се вълнува от нежеланието на радиата да пускат хитовете му
Полски Тръмбеш. В управлението си ГЕРБ успя да направи реални политики и да изведе проблемните сектори на страната. Това заяви заместник-председателят...
Веско Маринов и Христо Бойчев празнуват със земляците 50 г., откакто са граждани
Велико Търново. 15 безработни от Полски Тръмбеш ще си намерят работа и едновременно с това ще са на плаж. Това ще стане възможно ако държавата отпус...
Велико Търново. Труп на куче със завързан сезал на врата е открит в имот в село Масларево, съобщиха от полицията. Вчера в полицейското управление в По...