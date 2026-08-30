Тежка катастрофа след полунощ - човек загина, четирима пострадаха

Тежка катастрофа отне човешки живот край Асеновград през изминалата нощ. Един човек е загинал, а четирима са ранени при челен сблъсък между два автомобила по пътя между селата Козаново и Патриарх Евтимово. Сигналът за инцидента е получен около половин час след полунощ, съобщиха от полицията в Пловдив.

Лекарите не успели да спасят 72-годишния водач

При все още неизяснени обстоятелства двата автомобила са се ударили челно. На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ, но за единия от шофьорите помощта е дошла твърде късно. Медицинският екип е констатирал смъртта на 72-годишния мъж.

В автомобила му е пътувал още един човек, който е бил транспортиран в болница. Към момента няма официална информация за състоянието му.

22-годишен шофьор и двама пътници също са пострадали

При удара са ранени и хората в другия автомобил. Спешна медицинска помощ се оказва на 22-годишния водач и на двама негови пътници. От полицията засега не съобщават подробности за характера на травмите им.

Мястото на катастрофата е било отцепено за извършване на оглед, а движението между Козаново и Патриарх Евтимово е било временно спряно и в двете посоки. След приключването на първоначалните действия на разследващите пътят е отворен и движението вече е възстановено.

Разследват причините за челния сблъсък

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около катастрофата - скоростта на автомобилите, поведението на двамата водачи и причината, довела до навлизането им в траекторията един на друг.

Разследващите ще трябва да установят и дали пътната обстановка, видимостта или друг фактор са допринесли за тежкия удар. Към този момент полицията не е обявила официална версия за причината за катастрофата.