Полските туристи преоткриват България, вече търсят и петзвездни хотели

България си поставя амбициозна цел - до 2029 г. да посреща поне 800 000 туристи от Полша. Това обяви заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева по време на Българо-полския туристически форум в Слънчев бряг. Полша вече е сред стратегическите пазари за българския туризъм, а през 2025 г. страната ни е била посетена от рекордните над 460 000 полски граждани.

Само през юли тази година са отчетени 109 000 посещения от Полша, като 89 000 от тях са били с цел туризъм и почивка. Данните показват, че интересът остава силен, но според Министерството на туризма потенциалът далеч не е изчерпан.

Повече полети и по-дълъг сезон

Един от основните инструменти за растеж ще бъде въздушната свързаност. По думите на Модева директните връзки между България и Полша вече са добри, но усилията ще бъдат насочени към увеличаване както на броя на линиите, така и на честотата на полетите.

В същото време България иска постепенно да излезе от традиционния образ на дестинация, позната на поляците предимно с Черноморието.

„Днес ще се постараем да представим и непознатата България“, заяви заместник-министърът.

Акцентът ще бъде поставен върху културния, медицинския, СПА и уелнес туризма, гастрономическите и винените маршрути, събитийния и конгресния туризъм, както и зимните курорти. Целта е полските туристи да идват не само през летните месеци, а през цялата година.

Министерството ще продължи да подкрепя контактите между бизнеса от двете държави, включително програми с туроператори и турагенти и създаването на нови туристически продукти.

Полските туристи вече търсят по-висок клас

Промяна се наблюдава не само в броя на гостите, но и в начина, по който те почиват.

Председателят на Съюза на хотелиерите Веселин Данев посочи, че ако преди години полските туристи традиционно са предпочитали дву- и тризвездни хотели, сега основната част от потока се насочва към четири- и петзвездни обекти.

Според бизнеса това е важен знак за нарастващо доверие към качеството на българския туристически продукт и за възможност страната да увеличи приходите не само чрез повече посетители, но и чрез по-висока стойност на предлаганите услуги.

Секретарят на Полската туристическа камара Павел Радолински също даде висока оценка на българския пазар. По думите му България отговаря на няколко от основните критерии на полския турист - добра транспортна свързаност, сравнително кратък полет, качествени четиризвездни хотели и широко разпространени ол инклузив предложения.

Данните на Полската туристическа камара поставят България на силна пета позиция по пазарен дял сред предпочитаните от поляците задгранични дестинации. Страната ни остава особено конкурентна при семейните почивки с деца.

Еврото не е оскъпило осезаемо почивката

Една от дискутираните теми на форума беше отражението на приемането на еврото върху туристическите цени.

Радолински посочи, че според наблюденията на полския туристически бизнес въвеждането на единната валута не е довело до увеличение на общите разходи на полските туристи за почивка в България.

Полски журналисти обаче поставиха въпроса за усещането сред част от посетителите, че цените са се повишили.

Модева отговори, че държавните институции извършват активен контрол за необосновано поскъпване. По данни на Комисията за защита на потребителите са направени около 40 000 проверки в места за настаняване, заведения и търговски обекти. Има наложени глоби и затворени обекти за нарушения на изискванията, свързани с въвеждането на еврото.

Проверките се извършват съвместно от Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията и Националната агенция за приходите, а гражданите могат да подават сигнали при съмнения за необосновано увеличение на цените.

Заместник-министърът призна, че началото на летния сезон е било съпроводено с лек спад на някои пазари, но според нея туристическият бизнес е реагирал гъвкаво чрез различни ценови пакети.

Форумът търси нови партньорства за сезон 2027

Бизнес форумът на Полската туристическа камара се провежда за първи път в България с подкрепата на Министерството на туризма.

В него участват представители на туристическия сектор от двете държави, като основната цел е създаването на нови партньорства, маршрути и продукти.

Сред основните теми са тенденциите на полския туристически пазар, подготовката за сезон 2027 и възможностите България да привлича повече полски туристи извън традиционните летни месеци.

Ако поставената цел бъде изпълнена, за четири години България трябва почти да удвои потока от полски туристи спрямо рекордната 2025 г. Това превръща Полша не просто във важен пазар за летните курорти, а в една от ключовите държави за бъдещия растеж на българския туризъм.