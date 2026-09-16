Полските туристи преоткриват България, вече търсят и петзвездни хотели
Страната е пета по пазарен дял сред предпочитаните от поляците дестинации, а бизнесът вижда потенциал за сериозен ръст
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Страната е пета по пазарен дял сред предпочитаните от поляците дестинации, а бизнесът вижда потенциал за сериозен ръст
Илин Димитров иска страната ни да излезе отвъд морския туризъм и да привлече повече поляци с култура, СПА, вино и целогодишни пътувания
Варна. Близо 200000 поляци са посетили нашата страна това лято. Броят им е нараснал с 6% в сравнение с миналата година, каза посланикът на Полша Лешек...