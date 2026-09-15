Патриархът към учениците: Избирайте доброто и постоянствайте в него

Образованието не е просто натрупване на знания, а задача да се изграждат съвест, воля и способност да се различават доброто и злото. Това подчерта българският патриарх Даниил в специално послание към ученици, учители и родители по повод първия учебен ден. Негово Светейшество постави в центъра на словото си любовта и нравственото възпитание, без които според него и най-голямото знание губи смисъла си.

15 септември е вълнуващ за цялото ни общество

„15 септември е вълнуващ момент и за ученици, и за учители, и за родители, за цялото ни общество“, заяви патриарх Даниил.

Той припомни историческата роля на България за развитието на книжовността сред славянските народи и специалното място, което просветата винаги е заемала в българското общество.

„Ученолюбието е традиционна добродетел, нещо като част от националната ни идентичност и затова грижата за доброто образование на децата е скъпа, близка до сърцето на всеки родител и учител“, посочи патриархът.

Знанието само по себе си не е достатъчно

Според Негово Светейшество събитията, които през последните месеци са разтърсили обществото, още веднъж показват, че училището има много по-голяма мисия от предаването на факти и знания. „Образованието не е само даване на знания“, подчерта патриарх Даниил.

Той припомни и думите на свети апостол Павел: „Дори да имам пълно знание за всички неща, ако любов нямам, нищо не съм“.

По думите на патриарха една от най-трудните задачи е именно възпитаването на любов в човешкото сърце. Това не се случва от само себе си и изисква постоянство, безкористен труд и съвместните усилия на семейството, учителите и обществото.

Да разбират що е добро и що е зло

В първия учебен ден патриарх Даниил пожела на децата Божия помощ „в необятното поле на просветата и науката“.

Но наред с усвояването на знания той им пожела да укрепват съвестта и волята си. „Да разбират що е добро и що е зло, да избират доброто и да постоянстват в него“, каза Негово Светейшество.

Посланието му беше насочено и към всички възрастни, които имат отговорност за развитието на младите хора. „Децата са като една ненаписана книга. Нашите трудове за тях са това, което формира до голяма степен вътрешния им образ“, заяви патриархът.

Той призова родители, учители и общество да направят всичко възможно този вътрешен образ да бъде изграден върху доброто, любовта и вярата.

В края на словото си патриарх Даниил отправи кратко, но силно пожелание: „Бог да пази и да помага на децата на България“.