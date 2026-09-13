Неизвестен задигна 25 000 лв. и пистолета на бивш полицай

Монтана. Крадец е задигнал пари и оръжие от дом в село Ковачица, община Лом, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. Обирът е станал през уи...