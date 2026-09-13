Има ли връзка между откраднати пари на бизнесмен и труп в шахта
Самоличността на мъртвия още не е установена
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Самоличността на мъртвия още не е установена
Нанесената щета е около 300 лева
Монтана. Крадец е задигнал пари и оръжие от дом в село Ковачица, община Лом, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. Обирът е станал през уи...