Голяма реформа в училище! Един учебник по най-важните предмети

Голяма образователна реформа започва кабинетът "Радев". Първата стъпка в нея е въвеждането на един учебник по трите най-важни предмета - български език и литература, история и география. Това стана ясно от думите на премиера Румен Радев, който откри учебната година в основно училище „Христо Ботев“ в село Раковица, Видинско. Заедно с него бе и просветният министър проф. Георги Вълчев.

"Нека не си говорим за образованието само на 15 септември. Реформата в образованието е абсолютен приоритет на нашето правителство, един от най-важните. Ние имаме за цел да сменим модела "парите следват ученика" с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак "избутани" до 12 клас, а качеството на образованието. Модел, който да дава увереност, самочувствие и защита на българския учител", коментира министър-председателят. Той спомена и въвеждането на нулев клас преди първи клас за децата, които имат проблем с българския език - мярка, предложена от "Прогресивна България" в проекта за промени на училищния закон.

"Проф. Вълчев се ангажира ние да имаме само един учебник по български език и литература, само един по история и един по география", подчерта Радев. "Това е важен елемент от нашите усилия децата да имат равен достъп до образование, да върнем възпитанието в училище, а на изхода да имаме граждани, които познават добре своята родина и я обичат", категоричен бе премиерът. По думите му ще се работи още за "укрепване на възпитанието, на дисциплината, за въвеждането на ясни правила в училище", за да може да изградим личности "с мисъл, с готовност за живота, с уважение към правилата и хората около тях".

Въвеждането само на един учебник по предмет изисква промени в училищния закон. Преди това следва да се променят и съответните учебни програми, като тази дейност вече е започнала. В момента МОН работи по промяна на програмите за всички учебни предмети с цел олекотяване от ненужни факти, като просветният министър увери, че ще се направи всичко възможно те да са готови до края на 2028 г. Едва след това ще се пристъпи и към подготовка на нови учебници.