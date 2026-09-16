Ледоразбивачът Arctic Sunrise на "Грийнпийс" пристига във Варна
Посещението е под мотото „Живо Черно море без нефт и газ"
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Посещението е под мотото „Живо Черно море без нефт и газ"
Канбера. Китайският ледоразбивач, който беше изпратен да освободи заседналия край бреговете на Антарктика руски кораб „Академик Шокалски", също е хван...
Ледоразбивачът трябва да стигне Тасмания до средата на януари, сочат прогнози