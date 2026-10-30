Digital4StaraZagora събира бизнеса и дигиталната общност в подкрепа на децата на Стара Загора

Шестото издание на Digital4StaraZagora ще събере предприемачи, представители на бизнеса и дигиталната общност на 13 и 14 ноември 2026 г. в Културния център в Стара Загора. Тази година конференцията ще се проведе с благотворителна кауза, като всички средства от продажбата на билетите ще бъдат дарени за организиране на зелено училище и реализиране на екологични проекти. Така всеки закупен билет ще осигурява достъп до двудневната програма и едновременно с това ще бъде пряк принос към каузата.

За пореден път Digital4StaraZagora се организира съвместно с Община Стара Загора, като подобен вид партньорства се поставя в основата на развитието на региона и създаването на нови възможности за младите хора. Благотворителната инициатива продължава практиката на Digital4 да обвързва своите регионални събития с общественозначими каузи, както вече е правено в Шумен и Благоевград.

„Радваме се, че и тази година продължаваме да организираме Digital4StaraZagora съвместно с Общината. За нас това партньорство е особено ценно. Когато бизнесът и местната власт работят заедно, можем не само да създаваме по-добри възможности за предприемачите и младите хора в региона, но и да допринасяме за развитието на града. Искаме участниците да си тръгнат от конференцията с полезни знания и нови контакти, а за Стара Загора да остане нещо с дългосрочна стойност“, коментира Преслав Бобев, организатор на Digital4.

Община Стара Загора за поредна година е партньор на Digital4StaraZagora, затвърждавайки ангажимента си към развитието на местния бизнес, насърчаването на предприемачеството и създаването на нови възможности за икономически растеж. Активно участие в партньорството има екипът на Invest Stara Zagora, който работи за привличането на инвестиции, подкрепата на компаниите и изграждането на благоприятна среда за иновации и развитие. Подкрепата за форуми като Digital4StaraZagora създава пространство за среща между бизнеса, институциите и дигиталната общност, за обмен на идеи и знания и за развитие на нови партньорства с потенциал да допринесат за икономиката на региона.

Благотворителната кауза на тазгодишното издание е в съзвучие и с приоритетите на Община Стара Загора в областта на екологията, озеленяването и екологичното образование. В рамките на ресора на заместник-кмета Радостин Танев, отговарящ за инвестициите, транспорта, екологията и зеления преход, общината подкрепя инициативи за по-чиста и зелена градска среда и за изграждане на отговорно отношение към природата.

Благотворителната кампания ще бъде насочена към две основни направления. Първото е организирането на зелено училище, което ще даде възможност на учениците да учат сред природата, да развиват умения за работа в екип и да изграждат екологични навици извън класната стая. Второто включва подобряване на училищната среда чрез озеленяване на двора, създаване на образователни еко кътове и провеждане на интерактивни работилници за рециклиране, опазване на околната среда и устойчив начин на живот.

Digital4StaraZagora ще предложи двудневна програма, насочена към актуалните предизвикателства пред предприемачите, компаниите и специалистите в условията на бързо променяща се бизнес и технологична среда. Сред основните теми са възможностите за кариера и собствен бизнес, развитието на местната икономика, ролята на образованието и менторството, както и вземането на по-ефективни бизнес решения. Програмата ще постави във фокус изкуствения интелект и бъдещето на дигиталния маркетинг. Участниците ще разгледат практическото приложение на AI в бизнеса, създаването на съдържание, инфлуенсър маркетинга, разпознаването на AI генерирано съдържание и тенденциите, които ще определят дигиталната среда през 2027 г.

Сред компаниите, които застават зад Digital4StaraZagora, е и JetHost. Компанията подкрепя провеждането на форума, споделяйки убеждението, че инициативите на Digital4 имат значение не само за развитието на бизнеса, но и за местните общности. С участието си JetHost подкрепя както професионалния обмен и развитието на дигиталната среда, така и благотворителните каузи, които Digital4 превръща в част от своите събития.