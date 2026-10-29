Ученици от 11 старозагорски училища се впуснаха в предизвикателството „Открий будителя“

В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, ученици от 11 училища в Стара Загора се включиха в образователната инициатива „Открий будителя“. Тя бе организирана от Младежкия общински съвет (МОС) и Литературния клуб към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора (ЦПЛР), с ръководител Невена Божкилова.

В инициативата се включиха 16 отбора с ученици от V до IX клас, като всеки отбор бе съставен от трима участници. Чрез игри, загадки и различни задачи децата обогатиха знанията си за българските просветители и будители, съхранили националния дух, език и култура, и научиха повече за личности, оставили значима следа в историята на Стара Загора.

В предизвикателството се включиха възпитаници на IX ОУ „Веселин Ханчев“, ОУ „Кольо Ганчев“, СУ „Максим Горки“, ПГСАГ „Лубор Байер“, ОУ „Георги Райчев“, Спортно училище „Тодор Каблешков“, ППМГ „Гео Милев“, VI ОУ „Св. Никола“, СУ „Железник“, II ОУ „Петко Рачов Славейков“ и ОУ „Кирил Христов“.

Домакинът на събитието – директорът на ЦПЛР д-р Милен Алагенски, пожела успех на участниците и ги насърчи да продължават да търсят нови знания.

Специален гост на събитието бе Здравко Димитров, ръководител на звено „Младежки дейности“ в Община Стара Загора, подчерта подкрепата на общината за идеите и инициативите на младите хора и ги призова да бъдат активни участници в Младежкия общински съвет. Той изрази увереност, че със стремежа си към знание и активност днешните ученици също могат един ден да бъдат будители.

Заради метеорологичните условия всички дейности се проведоха в Културния център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“. Стоянка Димитрова, заместник-директор на ЦПЛР и ръководител на МОС, запозна участниците с правилата на предизвикателството. По етажите и в различните кабинети на центъра бяха обособени локации с разнообразни задачи и въпроси, свързани с Деня на народните будители. Децата се включиха с голям ентусиазъм, а при успешно изпълнение на всяко предизвикателство получаваха ключ, необходим за финалната задача – подреждането на пъзел с портрет на будител и разкриването на неговата самоличност.

След приключването на предизвикателството представители на Младежкия общински съвет (МОС) и Литературния клуб към ЦПЛР представиха биографиите на знакови личности, сред които Леда Милева, проф. Петър Жеков, Веселин Ханчев. Така участниците не само провериха знанията си, но и научиха нови факти за хората, допринесли за развитието на българската култура и духовност.

Всички ученици получиха грамоти и подаръци, осигурени от Община Стара Загора. Инициативата обедини младите хора около любознателността, споделеното знание и уважението към българските будители, напомняйки, че духовността се съхранява, когато паметта за миналото се предава на следващите поколения.