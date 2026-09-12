Фондацията на арх. Пламен Мирянов разпространява свещеното слово
Арх. Пламен Пламенов Мирянов получи в Деня на Народните будители голямата награда „Пазител на наследството“ по време на спектакъла – церемония „Българ...
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Арх. Пламен Пламенов Мирянов получи в Деня на Народните будители голямата награда „Пазител на наследството“ по време на спектакъла – церемония „Българ...
По-късно през деня програмата на Росен Желязков ще продължи в Благоевградска област
Честит Ден на народните будители. Това заяви в ранни зори Делян Пеевски – председател на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало.
Шествието описа две полукълба по казанлъшките улици
За първи път празникът се чества през 1909 г. в Пловдив
Стара Загора. В навечерието на Деня на народните будители - 1 ноември, на една емоционална среща ня старозагорци с доайенът на българската общност в с...