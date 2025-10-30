Хиляди участваха в шествието по повод 1 ноември - Деня на народните будители

Шествието под надслов “Светлината на будителите”, бе предвождано от Старозагорския митрополит Киприян и кмета на община Казанлък Галина Стоянова и премина под звуците на музиката от Военен духов оркестър към 61 Стрямска механизирана бригада гр. Карлово.

Първото по рода си шествие в град Казанлък събра ученици от всички образователни институции, културни дейци от всички читалища, както и бивши и настоящи учители се включиха в събитието. Участниците носеха портрети на българските будители и факли, показващи светлината на просветлението.

Шествието описа две полукълба по казанлъшките улици, като се събра на площада, образувайки сърце- туптящото обединено сърце на съвременните казанлъшки будители.

Кметът Галина Стоянова застана пред туптящото сърце на съвременните будители и отправи благодарност:към най-малките- децата на Казанлък, към учениците, към учителите, директорите на просветните звена и културните институти, които с факлите и портретите на будителите осветиха пътя на съвременните будители, които бяха удостоени с грамота, перо и мастило и книга на най- известните български будители.

Кметът връчи специална грамота за признателност на Негово високо преосвещенство Старозагорския митрополит Киприян, за духовното му дело да извисява казанлъшкия дух и постоянството му в обединяване и смиряване на казанлъчани в трудните времена на разделение и противопоставяне.

На сцената бяха поканени всички отличени и наградени млади будители на Казанлък. Сред тях имаше деца от сферата на образованието, културата, спорта, науката.

Възпитаниците на ОДК “Иван Рилски” с ръководители Георги Атанасов и Тони Говедарова поздравиха присъстващите с български песни и рецитал за нашата идентичност.





