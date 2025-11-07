Фондацията на арх. Пламен Мирянов разпространява свещеното слово

Арх. Пламен Пламенов Мирянов получи в Деня на Народните будители голямата награда „Пазител на наследството“ по време на спектакъла – церемония „България – страна на Чудесата“ в Народния театър. Отличието му бе връчено от вицепрезидента на Европа Ностра Греъм Бел, който бе в България специално за събитието на Общество „Културно наследство“ – българския представител на Европа Ностра.

Арх. Пламен Пламенов Мирянов притежава две висши образования: магистърска степен по специалността „Архитектура“ от Университета по Архитектура Строителство и Геодезия, магистърска степен по специалността „Публична реч“ от НАТФИЗ. В момента е в процес на придобиване на третото си висше образование – „Вяра и живот“ от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Арх. Мирянов е управител “АРТЕКС ПРОЕКТ” ЕООД, член на Съвета на директорите на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, а от 2024г. е и Изпълнителен директор на “АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД и като такъв е създател на философията и концепцията на почти всички сгради на строително-инвестиционната компания АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД.

През 2016г. основата фондация „НАШИЯТ ДОМ Е БЪЛГАРИЯ“, чиято основна цел е разпространяването на словото от Свещеното писание чрез съвременни православни концерти, кратки филми и книги, както и създаването на късометражни видеа за реклама на България. Фондацията издава книги за българските национални богатства, традиции и културно наследство.

