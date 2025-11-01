Политика

Пеевски честити Деня на народните будители

01 ное 25 | 8:21
Агенция Стандарт

Честит Ден на народните будители. Това заяви в ранни зори Делян Пеевски – председател на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало.

