Пеевски честити Деня на народните будители

Честит Ден на народните будители. Това заяви в ранни зори Делян Пеевски – председател на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
Честит Ден на народните будители. Това заяви в ранни зори Делян Пеевски – председател на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
Будителството са идеите, науката, културата, образованието, написа още той
Времето винаги е поставяло много високи изисквания пред лидерите и будителите на българския народ, каза Искра Михайлова
Искат да предотвратят спекула с цените на горивата
Със синдикатите имаме единомислие както по бюджета, така и по предстоящата данъчно-осигурителна реформа, посочи зам.-председателят на БСП
Сега трябва да надграждаме в образование, иновации в иновативните неща
ДПС се е възстановила електорално от момента преди да се разцепи, казва изпълнителният директор на “Галъп”