106 жени преминаха безплатни профилактични прегледи в Бургас

„Предай нататък“ продължава и през ноември

Националната кампания разширява дейността си с четвърта локация в Бургас. Над 1350 жени са преминали безплатни прегледи и консултации през четирите години на партньорство между Сдружение на Жените мотористи Lady Bikers MPowered Bulgaria и Българското дружество за борба с рака на гърдата в страната. БУРГАС, 30 октомври 2026 г. – 106 жени преминаха безплатни профилактични прегледи в Бургас в рамките на Националната кампания срещу рака на гърдата „Предай нататък“. Бургас се откроява с мащаба на организацията и подкрепата на местните медицински специалисти. За втора поредна година кампанията стартира едновременно на три локации с участието на трима лекари, които доброволно отделят от времето си. А благодарение на общите усилия инициативата продължава да се разширява – на 7 ноември отваря и четвърта локация в УМБАЛ „Бургасмед“. Резултати, които показват защо профилактиката е важна Зад числото 106 стоят 106 жени, които са отделили време за своето здраве. За част от тях прегледът е завършил с препоръка за проследяване, а за други – с насочване към допълнителни изследвания и лечение. В рамките на проведените прегледи в Бургас: ● 24 жени са насочени за допълнително мамографско изследване; ● 2 жени са насочени за оперативно лечение; ● 2 жени са насочени за биопсия. При останалите прегледи са установени предимно доброкачествени находки. Част от жените са насочени за допълнителна хистологична верификация, а на други е препоръчано проследяване и контролен преглед след шест месеца. Тези резултати не са просто статистика. Те показват колко е важно жените да имат достъп до профилактика и навременна консултация със специалист, който да ги насочи към следващите стъпки, когато това е необходимо. Лекарите и хората зад кампанията Прегледите в Бургас бяха осъществени благодарение на доброволното участие и професионалната ангажираност на: ● Д-р Тинка Арнаудова – УМБАЛ „Дева Мария“; ● Д-р Адем Хаджимехмед – ДКЦ „Ел Масри“; ● Д-р Ани Драголова – Комплексен онкологичен център – Бургас, който се включва в кампанията за първи път. Към тях на 7 ноември ще се присъедини д-р Сабрина Йосифова, лекар специализант по образна диагностика в УМБАЛ „Бургасмед“. За организаторите участието на всеки следващ лекар е особено ценно. То означава не само допълнителни часове за консултации и прегледи, но и възможност кампанията да достигне до повече жени. Важна част от инициативата за втора поредна година е и Prime Aesthetic Center – Бургас. Като жест на внимание всяка прегледана жена получи ваучер за демонстрационна лазерна епилация на подмишници. Кампанията се реализира с подкрепата на Община Бургас, както и на представители на местната мотообщност, които тази година се включиха още по-активно. За Lady Bikers MPowered Bulgaria това участие има специално значение. Любовта към моторите събира хора с различни професии и интереси, а „Предай нататък“ им дава още един повод да бъдат заедно. Като част от посланието всеки участник получи и розова гривна, която да подари на любима жена с послание да се погрижи за здравето си и да не отлага профилактичния преглед. „Благодарим от сърце на лекарите, които безвъзмездно отделят от времето, знанията и опита си, за да могат повече жени да получат навременна консултация и преглед. Благодарим на лечебните заведения, Prime Aesthetic Center, Община Бургас и местната мотообщност за доверието и подкрепата. Зад всяка проведена кампания стоят много организация, доброволен труд и хора, които вярват, че заедно можем да бъдем полезни. За нас „Да си помогнем“ не са просто думи, а отношение към хората и готовност да бъдем до тях, когато имат нужда. А Бургас за пореден път ни показа колко много можем да постигнем, когато лекари, мотористи, институции и приятели се обединят около една обща кауза“, споделят от организационния екип на Lady Bikers MPowered Bulgaria. Четвърта локация и продължение през ноември Въпреки че октомври е традиционно посветен на информираността за рака на гърдата, инициативата в Бургас продължава и през ноември. На 7 ноември 2026 г. в УМБАЛ „Бургасмед“ д-р Сабрина Йосифова ще проведе безплатни консултации за повишаване на информираността за рака на гърдата. Записването ще се осъществява чрез онлайн регистрационна форма, която ще бъде публикувана на официалната Facebook страница на Lady Bikers MPowered Bulgaria. Посланието на организаторите остава непроменено – профилактиката няма сезон. Всяка жена е добре да обсъди с личния си лекар или специалист подходящите за нея профилактични прегледи и изследвания. Не отлагай. Ти си важна. Предай нататък! За кампанията „Предай нататък“ Националната кампания „Предай нататък“ е инициатива на Сдружение „Жените мотористи МПауърд България“ (Lady Bikers MPowered Bulgaria), насочена към повишаване на информираността за рака на гърдата и насърчаване на профилактиката. В партньорство с Българското дружество за борба с рака на гърдата, медицински специалисти, лечебни заведения и местни съмишленици кампанията достига до жени в различни населени места в България. „Предай нататък“ е повече от послание от жена към жена. То достига до семейства, приятели, лекари, мотористи и хора, които искат да бъдат полезни и да направят нещо добро.