Бургас се включва в Националната кампания за профилактика на рака на гърдата
С три локации за безплатни прегледи и послание „Предай нататък“
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С три локации за безплатни прегледи и послание „Предай нататък“
Зам.-кметът Павлина Делчева увери майките и в бъдеща подкрепа от страна на Община Стара Загора, пожела им успех и си тръгна с книга
Предаването "Предай нататък" приключва като телевизионен проект през декември тази година. Това сподели вчера Наталия Симеонова в "Медиите ON AIR". Во...