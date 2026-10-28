Каракачанов отправи сериозно предупреждение: Тикат България към война

"Ако слушате опозицията, ние трябва да обявим война на Русия. Това искат те. Днес слушах парламентарни лидери - Георг Георгиев от ГЕРБ и Ивайло Мирчев, които хабер си нямат от армия, но нямат и хабер от международно право. Това са хора, които или не познават международното морско право, или абсолютно умишлено тикат България към конфликт, защото България трябвала да отговори. Как да отговори, бе, господа? Какво предлагат? България с ракетите си да стреля по руски дронове?", попита бившият министър на отбраната, част от Инициативния комитет на Йотова–Вълчев - Красимир Каракачанов, в студиото на "Денят ON AIR".

"Правителството да връчи нота? Добре, ще връчи нота, тя може и да е колективна - между трите засегнати държави, Румъния, Турция и България. Но когато връчим нота на руснаците, те отричат, че нанасят тези удари, макар че те нанасят ударите по корабите, които пренасят оръжия. Тези, които се правят на евроатлантици, са едни папагали, които повтарят клишета, те предлагат да набутат България в един конфликт, който не е наш. Неслучайно и Радев, и Йотова ги наричат военнолюбци. Това са безотговорни хора, които искат да ни вкарат в чужда война", допълни Каракачанов в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Гюров, който избяга от казармата, той се укриваше 15 години. Един човек, който се отклонява от военна служба, иска да бъде главнокомандващ. Тези хора, които ги слушах днес, са безотговорни. Заради едни избори и лек дивидент са готови да подпалят България. Има международно морско право, според него държавата може да се задейства, ако някой наруши твоите териториални води - 12 мили от брега. Оттам нататък следва икономическата зона, в която стават ударите. В нея всички държави имат право на две неща - да ловят риба и да правят проучване на природни богатства. Ние нямаме нито право да спираме кораби, които пътуват в тази икономическа зона, нито да ограничаваме такова движение", подчерта бившият министър на отбраната.

Според него Украйна също удря руски кораби. "Тези две страни водят война. Ако ние започнем да сваляме само руските дронове, това означава, че ние заемаме страната на едната страна от конфликта. Даваме повод за война или за по-сериозни действия от страна на Русия. България, Гърция и Румъния могат да направят две неща - колективна нота до руските посланици. Това обаче няма да реши проблема. Те трябва да бъдат инициатори пред Европейския съюз за търсене на приключване на войната, а не за преговори. Има ли предложение от т.нар. "борци за мир", които всъщност са подпалвачи на война, да се свалят украински дронове?", поясни Красимир Каракачанов.

"Трите държави, които сме засегнати, трябва да поискаме от Европа да се седне на масата за преговори, но не с глупави условия. И инициативата не трябва да е само от страна на САЩ и Турция", категоричен е той.