Тайните на президентския протокол: кой подава ръка пръв и защо прегръдките не са подходящи

Кой пръв трябва да подаде ръка на президента? Защо при едно посещение има червен килим, а при друго няма? И може ли една прекалено сърдечна прегръдка да се превърне в дипломатически гаф?

Зад привидно естественото поведение на държавните лидери стои сложна система от правила, която определя почти всеки детайл от официалните им срещи. Държавният и дипломатическият протокол е своеобразната невидима рамка на международните отношения – език, чрез който се изразяват уважение, равнопоставеност и политически послания.

За разлика от обикновените добри обноски, протоколът има не само символично, но и политическо и юридическо значение.

Как работи тази система разказа международният консултант по корпоративен етикет и протокол Кристина Крънчева в специалното изборно студио „Нова глава“ на Bulgaria ON AIR.

Кой решава кога президентът ще подаде ръка?

Подготовката на срещите на държавния глава е поверена на професионалисти, които предварително уточняват дори детайли, оставащи незабелязани от публиката.

„Протоколът при президента, в зависимост от различните дейности, се управлява или от Дирекция „Държавен протокол“, която е към МВнР, или от протокола на президентството“, обясни Крънчева.

По думите ѝ най-важното е как протичат официалните събития и какво впечатление оставят.

Грешките са сравнително редки, защото почти всяко действие е предварително съгласувано – кога държавният глава ще пристигне, кой ще го посрещне, с кого ще се ръкува и кой първи ще протегне ръка.

Дори официалната кореспонденция се подчинява на специални правила.

Зад естественото поведение стоят часове подготовка

Едно от най-големите предизвикателства пред дипломатическия протокол е всичко да изглежда непринудено.

„Няма нищо случайно. За да се създаде впечатлението, че всичко протича спокойно и всеки знае какво трябва да прави, сякаш е научен на това от малък, всъщност е необходима много предварителна работа преди всяка среща“, подчерта специалистът.

Тя обясни, че всяка дейност на президентската институция следва ясно установена последователност- какво се прави, по какъв начин и в колко часа.

Именно тази организация позволява на държавните лидери да се съсредоточат върху разговорите, вместо да мислят за церемониалните подробности.

Защо понякога има червен килим, а друг път – не?

Не всички международни визити се организират по един и същи начин.

Кристина Крънчева обърна внимание на разликата между официалното и работното посещение.

„Преди ние да знаем, че ще има посещение на друг държавен глава, се работи много. В зависимост от това дали срещата ще бъде официално посещение, или работно посещение, има различни правила“, обясни тя.

При официалните посещения церемонията е значително по-тържествена. Сред характерните елементи е червеният килим, който може да започва още от самолета на гостуващия президент.

При работните срещи подобна церемониалност не е необходима.

Разликата не е израз на повече или по-малко уважение, а произтича от характера и предварително определения статут на посещението.

Президентът също трябва да се учи на етикет

След избирането си държавният глава трябва да бъде запознат с основните правила, които ще съпътстват изпълнението на неговите задължения.

Това включва поведението при официални срещи, начина на поздравяване, церемониалния ред и особеностите на общуването с чуждестранни представители.

Крънчева посочи, че прекалената фамилиарност невинаги е подходяща.

„Избягва се прегръщането, ръката не се тресе, сякаш се познаваме от малки“, обясни тя.

Според специалиста някои президенти демонстративно пренебрегват установените правила. Понякога това се възприема като част от личния им стил или опит да покажат, че стоят над формалностите.

Подобно поведение обаче невинаги оставя добро впечатление.

Първите дами имат собствена програма

Любопитна подробност от света на дипломатическия етикет е, че съпругите на държавните глави обикновено имат отделна програма по време на официални посещения.

Докато президентите участват в политически разговори, техните партньори могат да присъстват на културни, обществени или благотворителни събития.

И тук всичко се организира предварително, включително облеклото.

Какво повелява дрескодът?

Официалните покани съдържат указания за подходящото облекло на гостите.

„В поканите се упоменава дрескодът на мъжете, защото се допуска, че жените знаят как да се облекат. Когато е много официално, жените са с дълги рокли“, обясни Кристина Крънчева.

Тя обърна внимание и на един на пръв поглед малък детайл – сакото.

Според консултанта именно сакото е дрехата, която придава структура на тялото и създава по-официално излъчване.

В дипломатическата среда облеклото е част от цялостното присъствие и може да подчертае както уважението към събитието, така и отношението към домакините.

Затова в света на високата дипломация дори най-обикновеният поздрав, изборът на облекло или няколко крачки по червения килим имат своето място в внимателно подготвен сценарий.