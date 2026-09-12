Заради жегата: Японските чиновници си съблякоха костюмите
Държавните служители вече могат да ходят на работа с къси панталони и маратонки
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Държавните служители вече могат да ходят на работа с къси панталони и маратонки
Едноцветните мрачни облекла бяха компенсирани с пъстротата в цветовете
Министърът на туризма на Занзибар Лела Мохамед Муса го обяви официално
Привържениците на ЦСКА от сектор "Г" обявиха специален дрескод за финалния мач от турнира за Купата на България срещу "Монтана". Ето съобщението на "...