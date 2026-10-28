България, Румъния и Турция осъдиха атаките срещу търговски кораби в Черно море

България, Румъния и Турция са единни в позицията си, че категорично осъждат атаките с дронове срещу търговски плавателни съдове в Черно море. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след тристранната среща с участието на министрите на отбраната и началниците на отбраната на трите държави, проведена в София.

„Трагичните инциденти представляват опасна ескалация на напрежението и създават сериозни рискове за сигурността на корабоплаването“, подчерта Стоянов. Той благодари на колегите си от Румъния и Турция за участието им в срещата и определи срещата като знак за споделената отговорност за сигурността в региона.

Турският министър на националната отбрана Яшар Гюлер също коментира атаката с три дрона срещу търговски кораб в българските териториални води. По информация, получена от турската страна, плавателният съд е понесъл материални щети. Гюлер изрази съчувствие към България и подчерта, че сигурността на търговското корабоплаване в Черно море е „червена линия“, която не бива да бъде прекрачвана. Той призова за премерени действия, които да гарантират сигурността, без да предизвикват допълнителна ескалация.

Министърът на отбраната на Румъния Щефан-Раду Опря заяви, че страната му подкрепя бързото въвеждане в действие на Центъра за морска сигурност в Черно море като част от стратегическия подход на Европейския съюз към региона.

Опря подчерта необходимостта от координирани действия за защита на корабоплаването и критичната инфраструктура. Той посочи като пример за сътрудничество противоминната военноморска група в Черно море и отбеляза, че трите държави ще продължат консултациите за подобряване на обмена на информация и координацията между военноморските сили и бреговите служби.

В срещата в София участваха министрите на отбраната и представителите на военното ръководство на България, Румъния и Турция. Основна тема на разговорите бяха мерките за укрепване на сигурността в Черноморския регион и съвместната реакция при заплахи за свободата на корабоплаването.