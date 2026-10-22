Милиарди от ЕС чакат българската оръжейна индустрия

Българските компании от отбранителната индустрия трябва по-активно да търсят партньорства с водещи международни компании, за да се възползват максимално от възможностите за участие в проектите по финансовия инструмент на ЕС SAFE. Това обсъдиха министърът на отбраната Димитър Стоянов и представители на Сдружението на българската отбранителна индустрия (СБОИ) на среща в Министерството на отбраната. „Тези 3,2 млрд. евро по SAFE са шанс да изградим необходимите отбранителни способности, но и да дадем възможност на българската отбранителна индустрия да бъде активен участник в този процес. Нашата задача е да положим максимални усилия нейният потенциал да бъде използван, а от индустрията очаквам инициативност, която да доведе до конкретни партньорства“, подчерта министърът на отбраната.

Министър Стоянов запозна представителите на сдружението с актуалния статус на отделните проекти и с усилията за създаване на възможности за участие на български предприятия в тях. „Нашата отговорност при подготовката на проектите е да залагаме изискване за българско участие, но ваш ангажимент е да създавате партньорствата и да търсите конкретни възможности за сътрудничество“, категоричен бе той.

Срещата е продължение на диалога между Министерството на отбраната и българската отбранителна индустрия, започнал още през май т.г. Още тогава министър Стоянов заяви, че ще работи за включване на българските компании в проектите по SAFE, въпреки че планирането на механизма за България вече е в доста напреднал етап и в това направление не е направено много.