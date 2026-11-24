Предотвратяването на атаките срещу търговски кораби в Черно море, засилването на регионалната сигурност и разширяването на дейността на Противоминната военноморска група в Черно море (MCM BLACK SEA) бяха сред водещите теми в разговора на министъра на отбраната Димитър Стоянов с извънредния и пълномощен посланик на Република Турция Мехмет Саит Уянък.

В хода на срещата министър Стоянов припомни резултатите от проведената в София тристранна среща на министрите на отбраната и началниците на отбраната. „Заради добрия диалог между нас, много бързо постигнахме съгласие по политическата декларация“, отбеляза министърът.

По време на форума трите държави декларираха единна позиция срещу атаките с дронове по търговски плавателни съдове и обсъдиха възможността за създаване на тристранен механизъм за координация, обмен на информация и ранно предупреждение. Следващата важна стъпка в този процес ще бъде предстоящата през декември среща на началниците на отбраната в Анкара, на която ще бъдат обсъдени конкретни оперативни мерки за укрепване на сигурността в Черноморския регион.

Министър Димитър Стоянов изрази благодарност към турската страна за подкрепата ѝ за усилията на България за постигане на мораториум върху военните удари в Черно море, като определи турското дипломатическо съдействие като изключително ценно.

Специално внимание беше отделено и на дейността на Противоминната военноморска група в Черно море (MCM BLACK SEA), в която участват кораби и екипажи от България, Турция и Румъния. „Противоминната група доказа своето значение както при действия по търсене и спасяване, така и при мащабни учения и активации, като в нейния обхват вече е наблюдение и защита на подводната инфраструктура“, заяви министър Стоянов.

Посланик Мехмет Саит Уянък изрази благодарност към България за оказаната помощ на турските моряци, пострадали при атаките срещу търговски кораби в Черно море. „Благодарение на своевременните действия на българските институции, нашите моряци се завърнаха живи и здрави в родината си“, посочи посланикът.

Перспективите за разширяване на двустранното партньорство в отбранителната индустрия също бяха сред акцентите на разговора. Обсъдена беше възможността за организиране на двустранен бизнес форум, който да насърчи преките контакти между компаниите от България и Турция. „Напредъкът на турската отбранителна индустрия е огромен и България би се възползвала от този опит, чрез привличане на турски отбранителни компании да инвестират в България“, заяви още министър Стоянов.

В рамките на срещата беше поставен акцент и върху обмена на кадри и опит във висшето военно образование. Военният министър подчерта значението на съвместните учения и подготовки за укрепване на оперативната съвместимост между въоръжените сили на двете държави. Той отбеляза и приноса на Турция за опазването на общата граница и противодействието на нелегалната миграция.