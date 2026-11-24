Балансът между въглеродните разходи за въздушните превозвачи и стабилността на авиационния сектор беше основна тема на онлайн разговор между министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министъра на икономиката и туризма на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Н.Пр. Абдула бин Тук Ал Мари. Темата беше поставена преди два дни и от министъра на транспорта и логистичните услуги на Кралство Саудитска Арабия Салех ал Джасер.

Въпросът е в контекста на текущите дискусии за евентуално разширяване на обхвата на Европейската схема за търговия с емисии в сектор „Авиация“. Двете близкоизточни държави настояват да не се допуска дублиране на екологичните такси, тъй като това ще засегне конкурентоспособността и съгласуваността с международните правила, приети от Международната организация за гражданска авиация (ИКАО).

Министър Пеев подчерта отвореността на страната ни към конструктивен диалог с ОАЕ с оглед намирането на балансирани и пропорционални регулаторни решения. Обединените арабски емирства са вторият по обем на полети партньор на България във въздушния трафик, подчерта по време на срещата министър министър Пеев.