Следващият главен прокурор на България трябва да бъде почтен професионалист с високи познания, култура и възпитание, но без прекомерно его. Това заяви проф. Екатерина Салкова-Гетова, избрана от парламентарната квота за член на Висшия съдебен съвет. Заедно с другия новоизбран член Петьо Славов тя очерта първите задачи пред съдебните кадровици, сред които са изборът на ръководители в съдебната система и гарантирането на независимостта на магистратите.

Двамата коментираха пред Нова телевизия и въпросите за дисциплинарната отговорност и използването на специални разузнавателни средства.

Новият ВСС трябва да признае проблемите

„Всички очакваме новият състав на ВСС вече да си отвори очите. Няма да ни е лесно, но се надяваме поне в този състав да има консенсус, че всички неправди трябва да бъдат решени“, заяви проф. Салкова-Гетова.

Според нея първата стъпка е новите членове да се запознаят подробно с работата на досегашния състав. Тя настоя проблемите в съдебната система да бъдат признати, а решенията и действията на съвета да бъдат достатъчно прозрачни.

Три месеца публичен избор на кадровиците

Петьо Славов определи като положителен знак процедурата за избор на членовете на ВСС от парламентарната квота. Той припомни, че конкурсът е продължил три месеца, през които информацията за кандидатите е била публично достъпна.

„Всеки един от нас ще декларира добри намерения, но делата са тези, които ще ни очертаят какви сме всъщност“, коментира Славов. Според него новият състав ще трябва да докаже с конкретни решения, че е способен да осигури нормална работа на съдилищата и прокуратурата.

Главен прокурор с качества, но без прекомерно его

Един от най-важните предстоящи избори е този на нов главен прокурор. Проф. Салкова-Гетова подчерта, че бъдещият ръководител на държавното обвинение трябва да съчетава висока професионална подготовка с лична почтеност и умереност.

По думите й поведението на главния прокурор има пряко значение за останалите прокурори, тъй като той трябва да дава пример. „Аз ще настоявам за един главен прокурор, който да произведе позитивни очаквания в обществото“, заяви Петьо Славов.

Възможна кандидатура на Демерджиев

По повод появилите се информации, че Иван Демерджиев може да бъде кандидат за главен прокурор, проф. Салкова-Гетова уточни, че знае за подобна възможност единствено от медиите. Тя изрази съмнение, че той би участвал в процедурата, докато заема министерски пост.

Петьо Славов обърна внимание и на друг важен избор, който предстои пред съдебните кадровици - този на председател на Върховния административен съд. Според него тази процедура не бива да остава на заден план заради общественото внимание към бъдещия главен прокурор.

Възможно дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова

Двамата бяха попитани и за казуса с градския прокурор на София Емилия Русинова. Салкова-Гетова заяви, че би подкрепила дисциплинарното й отстраняване, ако бъдат установени конкретни нарушения.

Тя уточни, че информацията за общи пътувания на Русинова с Петьо Петров, известен като Еврото, сама по себе си не доказва дисциплинарно нарушение. Необходими са конкретни доказателства, въз основа на които да бъде преценена евентуалната й отговорност.

Славов подчерта, че ВСС не може да изземва функциите на прокуратурата. Задачата на съвета е да осигури условия за нормална и независима работа на магистратите.

Тревожни данни за подслушвани магистрати

В разговора беше поставен и въпросът за използването на специални разузнавателни средства спрямо съдии и прокурори. Става дума за информация, според която резултати от подобно следене не са били използвани по съдебни дела, а са възникнали съмнения, че може да са послужили за събиране на компрометиращи материали.

Проф. Салкова-Гетова настоя тези данни да бъдат разглеждани внимателно и прецизно. Според нея публичното им оповестяване не трябва да накърнява необосновано доброто име на магистрати, срещу които няма установени нарушения.

Петьо Славов също определи информацията за следени и подслушвани представители на съдебната власт като обезпокоителна. Той припомни, че сред основните задължения на Висшия съдебен съвет е да гарантира независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.