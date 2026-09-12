Освободиха Цацаров от пловдивския съд
София. Сотир Цацаров беше освободен от длъжността председател на Окръжния съд в Пловдив. Причината за това е, че той трябва да се закълне днес като гл...
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София. Сотир Цацаров беше освободен от длъжността председател на Окръжния съд в Пловдив. Причината за това е, че той трябва да се закълне днес като гл...
София. Новият главен прокурор на България Сотир Цацаров ще положи клетва на 10-ти януари. Церемонията ще се състои в конферентната зала в Съдебната па...
София. Прокуратурата трябва да остане в съдебната власт, тъй като едно преминаване към изпълнителната би могло да създаде предпоставки за много сериоз...
София. От седем на пет години да се съкрати мандата на главния прокурор, поиска парвосъдният министър Диана Ковачева.Според нея тримата кандидати за п...
София. Висшият съдебен съвет ще преразгледа реда за избор на главен прокурор. В момента кандидатите се изслушват по реда на постъпване на номинациите...
София. Познавам премиера, но не съм сред кръга на неговите приятели. Това заяви пред бТВ един от тримата кандидати за главен прокурор - Сотир Цацаров....