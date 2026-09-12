Всичко за Избор На Главен Прокурор

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Цацаров се кълне на 10 януари

Цацаров се кълне на 10 януари

София. Новият главен прокурор на България Сотир Цацаров ще положи клетва на 10-ти януари. Церемонията ще се състои в конферентната зала в Съдебната па...

04 януари | 15:46
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