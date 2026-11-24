Европейската комисия се очаква да представи днес оценката си за проектобюджета на България за 2027 г. Решението се чака с особено внимание, след като Брюксел отправи сериозни забележки към планираните държавни разходи и предупреди за възможно затягане на процедурата по свръхдефицит. В отговор правителството предложи допълнителни ограничения върху харчовете на министерствата. България трябва постепенно да намали бюджетния дефицит до под 3% от брутния вътрешен продукт до 2029 г.

Брюксел поиска обяснения за разходите

Европейската комисия получи проекта на бюджетния план на България на 15 октомври, а на 26 октомври изпрати писмо с въпроси за съответствието му с европейските фискални правила. Основните забележки са свързани с прекомерното увеличение на нетните държавни разходи през 2026 и 2027 г. Брюксел предупреди, че при липса на ефективни мерки може да се стигне до засилване на процедурата срещу страната.

Според кореспонденцията между Комисията и Министерството на финансите препоръчителното увеличение на нетните разходи за 2026 г. е 4,2%, докато българският план предвижда 10,1%. За 2027 г. препоръчителният годишен темп е 3,4%, а заложеният в плана - 1,3%. Въпреки по-ниския ръст през следващата година натрупаното отклонение от предишния период остава предмет на забележките.

Правителството задържа 10% от парите на ведомствата

В отговор на европейските институции финансовият министър Гълъб Донев предложи допълнителен механизъм за ограничаване на разходите през 2027 г. Министерствата и другите първостепенни разпоредители с бюджет ще могат да използват първоначално до 90% от одобрените им средства. Останалите 10% ще се отпускат след 1 ноември 2027 г. само ако това не води до влошаване на бюджетното салдо.

Предложението е изложено в официалния отговор на България до Европейската комисия от 2 ноември. Според документа ограничението няма да се отнася за общинските бюджети, структурите с делегирани бюджети и средствата за помощи и добавки за домакинствата към социалното министерство. Целта на механизма е да се засили контролът върху изпълнението на разходите.

Донев защити подхода на кабинета

Финансовият министър обясни, че България е започнала 2026 г. без приет редовен бюджет, което е затруднило овладяването на разходите. Според него процедурата по свръхдефицит е трябвало да бъде задействана още през 2025 г., когато отчетеният по европейската методология дефицит е достигнал 4% от БВП.

„Убийствено е за икономиката, убийствено е за хората, ако предприемем такова бързо свиване на разходната част, за да изпълним критерия на Брюксел“, заяви Донев на 6 ноември. Той посочи, че правителството е представило аргументите си пред Европейската комисия и очаква препоръките й по бюджетния план.

Дефицитът трябва да падне под 3% до 2029 г.

Процедурата по прекомерен дефицит срещу България беше открита с решение на Съвета на ЕС от 10 юли 2026 г. Тогава европейските финансови министри определиха ограничения за нарастването на нетните разходи, които страната трябва да спазва през следващите години. Целта е бюджетният дефицит да бъде коригиран до 2029 г.

В представената на Брюксел прогноза българското правителство предвижда дефицит по европейската методология от 5% от БВП през 2026 г., 4,2% през 2027 г., 3,5% през 2028 г. и 2,8% през 2029 г. Министерството на финансите посочва също, че държавният дълг ще остане значително под европейския праг от 60% от БВП.

Днешната оценка на Европейската комисия е част от есенния пакет на Европейския семестър. В рамките на процедурата Брюксел може да отправи допълнителни препоръки за бюджетната политика. При установено неизпълнение на необходимите мерки европейските правила предвиждат и възможност за последващи санкции.