Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната одобри на първо четене проектобюджета за 2027 г. с шест гласа "за" и четири "против". Решението беше взето на заседание на 19 ноември, на което представители на няколко министерства представиха предвиденото финансиране за българските общности зад граница.

Проектът предвижда повече средства за образователни дейности, неделни училища и филиала на Русенския университет в молдовския град Тараклия. По време на обсъждането обаче бяха отправени искания за допълнителна подкрепа на българските организации и медии в чужбина, съобщи БТА.

Над 9 милиона евро за неделните училища

Министерството на образованието и науката предвижда увеличение с 850 000 евро на финансирането за дейности, свързани с българските общности извън страната. От тях 500 000 евро са предназначени за филиала на Русенския университет "Ангел Кънчев" в Тараклия, Молдова.

За българските неделни училища зад граница са заложени над 9,15 милиона евро, а общият бюджет на програмата "Образование на българите в чужбина" достига близо 13,9 милиона евро.

Допълнителни 250 000 евро планира Министерството на външните работи за подкрепа на организации на българските общности в Албания, Сърбия, Косово, Украйна и Молдова. Средствата ще бъдат насочени и към граждани на Северна Македония с българско самосъзнание.

Поискаха още средства за българските организации

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова настоя за допълнителни 100 000 евро, с които да бъдат подкрепени по-мащабни инициативи на сънародниците ни зад граница.

Тя посочи, че предвиденият бюджет на агенцията за 2027 г. е 840 000 евро, като призова за създаване на постоянна национална програма за финансиране на българските културни организации и медии в чужбина.

Председателят на комисията Ангел Георгиев открои увеличението на средствата за образованието и филиала в Тараклия. Той обаче обърна внимание, че в проекта липсва ясно обособено финансиране за българските медии зад граница.

Подобна позиция изрази и главният редактор на базираната във Великобритания платформа "Е-Vesti" Струмен Паунов. Той подкрепи предложението за постоянна програма, която да осигури дългосрочна държавна подкрепа за тези медии.

Спор за средствата и бюджетния дефицит

Представители на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" заявиха, че няма да подкрепят проектобюджета. Сред основните им критики бяха недостатъчното според тях финансиране за образованието, неделните училища и Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

По време на заседанието Министерството на финансите представи и основните параметри на бюджета за следващата година. Планираният дефицит е 3,5% от брутния вътрешен продукт, а държавният дълг се очаква да достигне 44,3 милиарда евро, или 31,4% от БВП.

В проекта е заложено още увеличение с 5% на разходите за персонал в бюджетната сфера и ръст от 7,5% на възнагражденията на педагогическите специалисти.