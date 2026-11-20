"Възраждане" ще направи всичко възможно адвокат Цвета Рангелова да бъде избрана за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Това заяви заместник-председателят на парламентарната група Петър Петров в предаването "Денят започва" по БНТ.

Той предупреди, че при избора на новите членове на съдебния съвет по-голямата опасност не е политическата им принадлежност, а възможните икономически зависимости и корупционни практики. Петров коментира и данните от държавната платформа "Сигма" за обществени поръчки, спечелени от фирми, свързани с политици и техни близки.

Ще направим всичко възможно Цвета Рангелова да бъде избрана

В деня, когато Народното събрание трябва да избере 11 членове на ВСС от парламентарната квота, Петър Петров заяви, че партията му ще защити кандидатурата на адвокат Цвета Рангелова пред депутатите.

"Ние, разбира се, когато сме внесли и сме издигнали кандидатурата й, ще я представим днес в пленарна зала - адвокат Цвета Рангелова. Считаме, че тя има шанс да бъде избрана и че тя трябва да вземе своето място сред членовете на ВСС", подчерта той.

Петров отказа да прогнозира кои кандидати ще съберат необходимото мнозинство. Според него резултатите от гласуването ще станат ясни в рамките на днешното пленарно заседание.

Депутатът припомни, че през юни "Възраждане" е подкрепила промените в Закона за съдебната власт, с които бяха въведени по-прозрачни правила за избора на членовете на ВСС.

"Ние даже тогава предложихме кандидатури да могат да бъдат издигани и от юридическите факултети, и от магистратските сдружения и организации. За съжаление не се прие и изборът се ограничи около кандидатури на народни представители, но процедурните правила бяха по-прозрачни", посочи Петров.

Той припомни и предложението на партията мандатът на член на съдебния съвет да може да бъде прекратяван, когато поведението му накърнява престижа на съдебната власт. То също не е било прието.

Икономическите зависимости са по-големият риск

Петър Петров призна, че при избора на членовете на ВСС от парламентарната квота винаги съществува опасност от политическо влияние. Според него обаче още по-сериозен проблем би било попадане на хора с икономически зависимости в управлението на съдебната власт.

"Винаги съществува риск лица да бъдат обвързани с партийни идеологии. Но лично за мен по-големият риск е тези лица да не бъдат обвързани с икономически зависимости, незаконосъобразни зависимости, да не бъдат корумпирани", заяви депутатът.

Той подчерта необходимостта новият съдебен съвет да бъде съставен от юристи с доказани професионални и нравствени качества. Петров отчете, че въведените през лятото процедурни правила позволяват на парламентарната комисия да изисква допълнителни документи и информация за кандидатите.

Проверки след разкритията на "Сигма"

Заместник-председателят на парламентарната група на "Възраждане" коментира и информацията, че фирми, свързани с над 570 политици, представители на местната власт или техни роднини, са печелили обществени поръчки за милиони евро през последните шест години.

Петров заяви, че е проверил данните в платформата "Сигма" и не е открил представители на парламентарната група на "Възраждане" сред посочените лица.

Според него платформата "Сигма" е полезен инструмент за граждански и журналистически контрол, но проверката на евентуални нарушения трябва да бъде извършвана от компетентните държавни органи.

"Ние, гражданите, очакваме държавата всъщност да направи проверки и да обяви има ли проблеми при обществените поръчки", подчерта заместник-председателят на парламентарната група на "Възраждане".