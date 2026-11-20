Българската държава е била обект на мащабен кибершпионаж в продължение на близо пет години, като през този период хакери са източили над 130 гигабайта информация от държавните системи. Кой стои зад атаките все още не е установено, въпреки че службите работят по множество хипотези. Това разкри министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев пред бТВ.

Той увери, че към момента няма данни за изтичане на лична информация на българските граждани, а проникването в държавната инфраструктура вече е ограничено.

Кой е шпионирал българската държава

„Хакерите са имали достъп до държавни информационни системи и съответно до държавни документи. Това, което установихме с колегите, надграждащи националната система за киберсигурност през лятото на тази година, е този злонамерен достъп до българската информационна инфраструктура на българската държава“, заяви Иван Василев.

По думите му атаките са започнали още през 2021 г., като различни международни хакерски групи са успели да проникнат в системите на държавната администрация и да останат незабелязани в продължение на години.

Основната им цел е била събирането на държавни документи и наблюдението на информация, преминаваща през институциите. Министърът не посочи конкретни държави, от които може да са организирани атаките.

„Има множество хипотези кой стои зад атаките“, заяви Василев. Той обясни, че са установени множество IP адреси, но това не позволява засега да бъде определен действителният извършител.

„Информиране на различни субекти, които са имали интерес към българската държава. Кои са тези субекти, не знаем. Знаем само, че над 130 гигабайта са изтеглени през тези пет години, когато хакерите са били в българската държавна мрежа“, посочи министърът.

Пет години държавата е била незащитена

Иван Василев отправи сериозни критики към състоянието на киберзащитата, което е заварил при встъпването си в длъжност. Според него политическата нестабилност през последните години е сред обстоятелствата, които са направили България привлекателна мишена за международните хакерски групи.

„Българската държава до момента не е била защитена през тези пет години, нещо, което ние променихме и надграждаме всеки един ден“, подчерта той.

Министърът описа завареното състояние в системата като „един разграден двор“ и обясни, че през последните месеци са предприети действия за отстраняване на установените слабости.

Пробивът е открит през август благодарение на надграждането на националната система за киберсигурност, която вече позволява централизирано наблюдение на държавните мрежи. Установено е, че нападателите са разполагали с възможност да се придвижват между отделни информационни системи и да извличат документи.

По данни, представени по-рано от министъра, незаконно източените над 130 гигабайта информация се равняват на повече от 62 милиона страници документи. Сред засегнатите са различни сфери на държавното управление, включително информация, свързана с работата на Министерския съвет и кореспонденцията между институциите.

Как държавата прекъсна хакерския достъп

За овладяването на кибершпионската операция е сформирана междуведомствена група с участието на специалисти от няколко министерства и служби за сигурност. В действията участват Министерството на отбраната, МВР, ДАНС, Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военно разузнаване“, ГДБОП и структури, отговарящи за електронното управление.

Привлечени са още експерти от „Информационно обслужване“, частния сектор и международни партньори в областта на киберсигурността.

Операцията е разделена на три последователни етапа. Първо е установен мащабът на проникването и са идентифицирани компрометираните системи. След това засегнатата инфраструктура е изолирана, а каналите, чрез които нападателите са управлявали достъпа си, са прекъснати.

„Предприехме всички необходими стъпки за това, първо да идентифицираме, впоследствие да ограничим и сега във финалния етап да изтрием всички тези злонамерени хакери от българската държавна мрежа“, обясни Василев.

В третата фаза е предприето окончателното премахване на установените неоторизирани достъпи. Властите съобщават, че възможностите на нападателите да се придвижват между отделните системи вече са ограничени.

Личните данни не са засегнати, контролът продължава

Министърът беше категоричен, че досегашните проверки не са установили изтичане на лични данни на български граждани.

„Към момента няма засегнати лични данни на българските граждани“, заяви Иван Василев пред бТВ.

Въпреки прекъсването на установения хакерски достъп държавната инфраструктура ще остане под засилено наблюдение през следващите 90 дни. Целта е всеки нов опит за проникване да бъде засичан своевременно, докато продължава отстраняването на слабостите и въвеждането на по-строги механизми за контрол.

По думите на Василев България разполага с много добри специалисти в областта на киберсигурността, които участват в работата по укрепване на защитата на държавните информационни системи.