Бум на измами по телефона! Звънят от познат номер
Експерт разкри как да разпознаем опасния „спуфинг“
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Експерт разкри как да разпознаем опасния „спуфинг“
Учени от Германия предупреждават, че масовите безжични мрежи могат да се превърнат в инфраструктура за скрито наблюдение
Още това лято потребители в избрани държави от ЕС ще могат да съхраняват личните си документи в Google Wallet
Каква е разликата между фишинг, смишинг и вишинг атаките
Някои имат бележки с поверителна информация
Изкуственият интелект ще има достъп и до данни на потребителите на приложението УотсАп
Нова измама разкри централната банка
За да обучава своя изкуствен интелект
Какво казват потърпевши
Министерството няма договорни отношения с "Школо", но много от българските училища са техен клиент
Платформата ТикТок е хваната в нарушение
В съвременните автомобили се използват различни инструменти за събиране на данни, включително микрофони, камери и телефони, които водачите включват в...
Причината е защита на личните данни
опасност за личните данни
Парламентът прие на първо четене промените в закона срещу изпирането на пари
Двете институции ще осъществят контрол и върху онлайн платформите за търговия и информационни сайтове върху това как същите събират и обработват лични...
Южнокорейската компания официално потвърди пробива в сървърите
Реакцията на китайските служби само засили недоволството на законодателите от Вашингтон
Опит за събиране на лични данни
Помислете два пъти преди да публикувате своя или чужда лична информация