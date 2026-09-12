Всичко за Лични Данни

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Специалисти алармират, че съвременните автомобили непрекъснато шпионират своите собственици

Специалисти алармират, че съвременните автомобили непрекъснато шпионират своите собственици

В съвременните автомобили се използват различни инструменти за събиране на данни, включително микрофони, камери и телефони, които водачите включват в...

07 септември | 11:21
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