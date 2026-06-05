Google с голяма промяна! Засяга личните карти

Google обяви, че функцията за дигитални лични карти в Google Wallet ще започне да се въвежда в избрани държави от Европейския съюз през това лято, пише Dir.bg. Разширяването на услугата включва и нов метод за проверка на възраст, разработен в партньорство с европейската банка Sparkasse Bank.

Компанията не уточнява кои точно държави ще получат достъп първи, но процесът ще бъде сходен с вече съществуващите решения за добавяне на документи в приложението в Бразилия, Индия, Сингапур и Тайван.

Потребителите ще трябва да заснемат видео селфи, да сканират своя документ за самоличност и да преминат автоматична проверка за съответствие между двете, съобщава Еngadget.

Google развива функциите за проверка на възраст от началото на 2025 г. в контекста на нови регулации за онлайн безопасност в различни държави. Компанията вече използва криптографска технология от типа Zero-Knowledge Proof, която на теория позволява удостоверяване на възраст без разкриване на лични данни като име, адрес или дата на раждане.

Новата интеграция с европейска банка позволява на клиенти да потвърждават възрастта си през Google Wallet, без да споделят чувствителна информация. Системата изпраща само потвърждение, че потребителят отговаря на изискванията, без допълнителни детайли.

Освен функциите за дигитална идентичност, Google разширява и възможностите за онлайн плащания чрез Google Pay. В сайтове, които поддържат директно разплащане, потребителите ще могат да извършват покупка с няколко стъпки, като използват вече запазените си методи за плащане.

Компанията въвежда и подобрения в системата за сигурност при онлайн трансакции. В Европейския съюз се предвижда потвърждение на плащанията чрез биометрични методи, което може да намали нуждата от еднократни SMS кодове и допълнителни проверки през банки или външни приложения.

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