Преди да изхвърлите старата флашка, на всяка цена направете това
Изтриването на файлове от старо USB устройство не гарантира, че те ще бъдат изчезнали завинаги
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Изтриването на файлове от старо USB устройство не гарантира, че те ще бъдат изчезнали завинаги
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