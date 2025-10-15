Новите златни професии. IT секторът дава луди пари

Софтуерната индустрия без съмнение е най-бързо развиващият се сектор на българската икономика през последното десетилетие. Дигитализацията на бизнеса, глобалното търсене на ИТ решения и ускореното навлизане на изкуствения интелект създадоха нови нужди и с тях – нови професии, предава money.bg.

Според последното издание на "Барометър" на Българската асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ, за 2023 г. софтуерната индустрия у нас е отчела ръст на приходите от 16,5%, а за 2024 – между 12 и 13%. През настоящата 2025 г. този процент продължава да се движи между 10 и 15, като делът ѝ към БВП на страната продължава да нараства.

Най-търсените специалисти на ИТ пазара

Анализ на Job Board-а на DEV.BG за периода януари–август 2025 г. показва ясно: пазарът има апетит към високо квалифицирани кадри, особено в следните три направления:

Backend Development

JavaScript

Data Science

Backend Development и senior експерти – гръбнакът на търсенето

Backend разработчиците остават най-търсените ИТ специалисти в страната. Средно по 600 нови обяви месечно са публикувани в тази категория. Впечатление прави, че над 51% от тези позиции са за senior ниво – показател за нуждата от опит и експертиза при сложни проекти.

Среден дял на senior позиции: 51,3%

Mid позиции: 35,3%

Junior позиции: 13,4%

Тези данни ясно показват, че компаниите търсят не просто програмисти, а специалисти със стратегическо мислене, способни да носят отговорност и да водят екипи.

Data Science – бъдещето вече е тук

Категорията Data Science бележи един от най-бързите темпове на растеж на обявите през 2025 г. – средно 256 обяви месечно, като ножицата между senior (48%) и mid позиции (41,5%) леко се затваря.

Изкуственият интелект вече е възприет в 100% от софтуерните компании у нас, според вътрешни данни на DEV.BG. Това е довело до изключителен ръст на търсенето на кадри в сферата на Machine Learning, AI, Data Modeling и предиктивна аналитика.

„Бизнесът вече не се задоволява само със събиране и визуализация на данни. Компаниите търсят експерти, които могат да изграждат предиктивни модели и алгоритми за машинно обучение“, коментира Емил Попов, маркетинг мениджър на DEV.BG.

Приложението на тези специалисти е разнообразно – от финтех и е-комерс, през здравеопазване, до киберсигурност.

JavaScript – вечният фаворит на фронтенда

На второ място по среден брой обяви е JavaScript – с 317 обяви месечно. И тук senior специалистите са особено търсени – над 54% от обявите са за експерти с опит, докато 36% са за mid, и само 9,4% – за junior позиции.

JavaScript продължава да бъде ключов език за изграждане на интерактивни уеб приложения и клиентски решения – особено в бързо развиващи се области като уеб платформи, SaaS и облачни услуги.

Къде върви пазарът?

ИТ секторът в България става все по-зрял и специализиран. Компаниите вече не търсят просто "програмисти", а целенасочено инвестират в специалисти със задълбочени знания по конкретни направления.

Същевременно възнагражденията за senior позиции продължават да растат – особено в направления, свързани с AI, данни и сигурност, което превръща тези роли в едни от най-перспективните кариерни пътеки у нас.

