Военнослужещи обезвредиха артилерийски гюлета, открити в Дунав
Снарядите бяха транспортирани и унищожени на учебен център „Дивдядово“, при стриктно спазване на мерките за безопасност
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Снарядите бяха транспортирани и унищожени на учебен център „Дивдядово“, при стриктно спазване на мерките за безопасност
Проучване показва, че компаниите губят кадри, ако не предлагат гъвкавост
Фондация „Една от 8“ и водещи онколози напомнят, че хранителният режим на пациентите трябва да бъде медицински съобразен и контролиран от лекари
Компанията предлага на своите служители среда, която насърчава растежа, иновациите и баланса между работа и личен живот
Софтуерната индустрия у нас е отчела ръст на приходите от 16,5%
Лекарският съюз подкрепя исканията на младите лекари
Заплатите им са ниски, а те искат достойни доходи
Класацията е изготвена въз основа на информация, предоставена от самите компании в техните профили
Ето как се изказаха специалистите
Случвало ли ви се е да похапвате, само за да се почувствате по-гладни след това, отколкото сте били първоначално? Това затруднение не е необичайно и м...
Какъв е рискът за здравето
Мнението на специалистите е различно
Те ще бъдат разпределени в ключови структури
Повече от половината работодатели са признали, че срещат затруднения в намирането на служители
Директорите на държавни болници признаха, че има поредно поскъпване на определени медицински изделия
Различните мнения по въпроса
Отговорите от специалисти
Ще променят метода, по който се обучават специалисти
Причината е, че българските специалисти са много добри
Какво говорят числата