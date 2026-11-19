Раздалечаването на доскорошните коалиционни партньори ПП и ДБ един от друг се вижда с всеки изминал ден. Днес лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев скъса пъпната връв с коалицията на Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Радан Кънев. Василе обяви, че за предстоящите догодина местни избори няма да има национална коалиция между партията му и "Демократична България" (ДБ).

Решението на Националния съвет

"Това ще се реши (за коалиции с ДБ) община по община. Такова е решението на Националния ни съвет, че за следващите местни избори няма да имаме национална коалиция с никого и за всяка община ще се търси взаимодействието, което е необходимо, за да се избере добър кмет и добър общински съвет в съответната община", каза Василев в "Извън ефир".

"Точно това означава"

Попитан дали това означава, че ПП не предопределя "Демократична България" като свой естествен партньор в различните населени места, той отговори: "Точно това означава".

Той обясни, че причината за решението двете формации да са отделно била, че "виждаме, че подкрепата се увеличава, когато не сме заедно" и "сме си били едни на други в тежест и това се вижда от социологията". По думите му двете формации поотделно имат 50% повече хора, които заявяват, че ще гласуват за всяка от тях.

Гюров или Терзиев

Василев отказа да каже и за кого би гласувал догодина за кмет на София – за настоящия Васил Терзиев, който за първия си мандат беше издигнат от ПП-ДБ или за подкрепения от ПП и ДБ кандидат за президент Андрей Гюров, който беше председател на парламентарната група на ПП в 47-ото Народно събрание.

"Аз гласувам в Хасково", каза Василев, заобикалияйки отговора.

На последвалия въпрос като лидер на "Продължаваме промяната", кого от двамата би подкрепил, Василев отговори така: "Мисля, че това е въпрос, на който няма как в студиото да бъде отговорено от раз по една проста причина – имаме си процес, има 100 човека, които го взимат това решение в "Продължаваме промяната". Има софийски структури, имаме общински съветници и т.н. Всичко това трябва да си мине по нормалния ред и да се вземе решение. Няма как лидерът на партия да го предопредели".

Оценката за София

Попитан за неговата лична оценка на досегашните 3 години управление на Васил Терзиев в София, Василев каза: "Това, което видяхме, е, че има неща, които се случиха, които са добри, които не бяха много добре разказани, между другото. Има няколко булеварда доста добре направени. Има за първи път истински многоетажни паркинги изградени. Има доста силно развитие на метрото, което така или иначе си е проект, който върви, но не спря. Не бяха натоварени сметките на гражданите с допълнителни плащания за боклука в размерите, които бяха поискани първоначално. Има и неща, които не се случиха. Все още не е преодолян недостигът на приема на деца в детските градини, въпреки, че доста се направи в тази посока. Мисля, че има над 10 нови детски градини, но това не е достатъчно, за да се реши този проблем. Аз винаги съм имал много сериозен проблем с недостатъчното… как да го кажа…Абе, с грозотата на града, което се решава с тежки регулации – синхронизация на цветовете, глоби ако не са оправени фасадите. За момента това не се е случило".

Вързани ръце

Според Асен Василев до голяма степен общинският съвет в столицата връзвал ръцете на Терзиев.

За последно "Продължаваме промяната" и "Демократична България" се явиха заедно на парламентарните избори през април тази година. След това обаче двете формации създадоха отделни парламентарни групи в настоящото Народно събрание. За президентския вот ПП и ДБ подкрепяха един и същи кандидат, а именно Гюров, но той беше издигнат не от партия или коалиция, а от инициативен комитет.