Асен Василев събра очите на депутатите. Най-шокиращата вратовръзка (СНИМКА)

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев събра очите на депутатите, след като се появи на заседанието на Бюджетната комисия в НС с най-екстравагантната вратовръзка. Доскоро всички си мислеха, че най-фрапантният аксесоар принадлежи на бившия МВР-шеф Емил Дечев, който влезе в пленарна зала с вратовръзка на овчици, но днес Василев му отне шампионската купа.

Снимка: БГНЕС

Асен Василев бе сложил тъмносин костюм, гарниран със снежнобяла маркова риза и светла синя вратовръзка на бели пера.

На заседанието присъства вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който неведнъж отвърна на критиките на опозицията относно финансовата политика на страната с думите: „Да правиш Фейсбук рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо“.

Според вицепремиера бюджетът за 2026 г. показва реалното състояние на публичните финанси.