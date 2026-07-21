Световно летище счупи всички рекорди. Минава се без паспорт

Световно летище счупи всички рекорди по бързо преминаване на пътниците. На практика това става без паспортен контрол.

Най-натовареното летище в Дубай тества биометрична технология, която позволява на пътниците да преминават през имиграционния контрол, без да спират, за да покажат паспорта или бордната си карта.

Услугата, наречена „червен килим“, на международното летище в Дубай (DXB) намалява времето за преминаване през терминала с повече от 60%, съобщиха от Главна дирекция по самоличност и въпроси на чужденците (GDRFA Dubai), цитирани от The Independent, предаде Darik Business Review.

Умният коридор

Иновативната система използва биометрични камери с изкуствен интелект, които могат да проверят до 10 души едновременно. Благодарение на тях пътниците преминават през граничния контрол само за 3,4 секунди.

Умните порти, които са част от усъвършенстваната система за паспортен контрол, позволяват на пристигащите и заминаващите гости да преминат бързо и безконтактно.

За да се възползват от услугата, регистрираните пътници трябва само да свалят маската си за лице и да погледнат към зелената светлина на биометричната камера, без да е необходимо да сканират какъвто и да е документ.

Разширяване на услугата и достъпност

Първоначално услугата стартира като тестова на Терминал 3 и беше достъпна само за първокласни пътници. Сега обаче тя е налична и за пристигащи, като през 2025 г. 528 900 души са използвали т.нар. Smart Corridor.

Според данните на GDFRA Dubai, общо 26.4 милиона пътници са се възползвали от Smart Gates през изминалата година.

Летището в Дубай е първият голям транспортен център в света, който тества подобна система, интегрираща данни за полети и изкуствен интелект за регистрация на пътници.

Кой може да използва новата система?

Право да използват Smart Gates автоматично имат граждани на ОАЕ и страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив (GCC), жители на ОАЕ и гости с виза при пристигане, които притежават биометрични паспорти.

Пътуващите се регистрират за използване на порталите при достигане на точката за паспортен контрол на DXB. Има и някои ограничения:

Услугата не може да се използва от семейства с деца

Хора с височина под 1.2 метра също нямат право да преминават през умните портали.

Потенциалните пътници могат да проверят онлайн дали паспортът им е съвместим със системата Smart Gates, за да пропуснат опашките.

Визия за бъдещето на летищния контрол

Ръководството на летището очаква да посрещне около три милиона пътници през терминалите си през първата половина на юли, особено след като на 18 юни Министерството на външните работи на Обединеното кралство (FCDO) отмени предупреждението си за „всички освен необходимите пътувания“ до ОАЕ.

"Инвестирахме в технология за камери, чрез която можете да продължите да преминавате през пространството и да бъдете потвърдени, че сте в състояние да влезете или да излезете от страната, така че без паспорти в ръка, без четци на гейтове, без трудности с целия процес“, коментира Пол Грифитс, главен изпълнителен директор на Dubai Airports.

„Трябва да направим процеса на сигурност не по-малко строг, но далеч по-малко натрапчив. В момента го изпробвахме в нашата първа и бизнес класа, но сега разполагаме с технологията за камери, за да го внедрим правилно за всички пътници.“

Най-натоварено летище в света за международни пътници

Според официалните данни на оператора Dubai Airports и Airports Council International (ACI World), Международното летище в Дубай неизменно държи титлата за най-натоварено летище в света за международни пътници от 2014 г. насам, като същевременно заема престижното второ място в глобалната класация по общ брой пасажери.

Авиационният хъб отбелязва нов исторически пик в своята история, след като обслужи рекорден годишен пътникопоток от 95.2 милиона души, като официалните прогнози сочат, че обемът бързо ще се доближи до границата от 100 милиона пасажери.

Мащабът на операциите се поддържа от над 100 авиокомпании, които изпълняват повече от 8500 полета седмично до над 256 дестинации в цял свят, генерирайки общо над 454 000 самолетни движения годишно.

Освен като основна база за най-големите пътнически самолети в историята - Airbus A380 и Boeing 777, DXB впечатлява и с инженерни рекорди, сред които е неговият Терминал 3, прочут като най-голямата изградена летищна сграда в света.

Този колосален капацитет позволява на летището безпроблемно да управлява сложни логистични процеси, включително успешната обработка на близо 87 милиона багажа годишно.

Водещ двигател за този растеж остава пазарът с Индия, осигуряващ 11.9 милиона гости, следван от стратегически дестинации като Саудитска Арабия и Обединеното кралство, което превръща летището в ключов икономически стълб за региона.