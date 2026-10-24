Общество

Петър Петров към МВР: Връщат ли се времената на разчистване на сметки

Зам.-председателят на “Възраждане” с позиция за поредното убийство 

Петър Петров към МВР: Връщат ли се времената на разчистване на сметки
24 окт 26 | 16:31
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Мира Иванова

В своя публикация в социалната мрежа Петър Петров,ь зам.-председател на "Възраждане", припомни, че още в началото на октомври от “Възраждане” са поискали изслушване на министъра на вътрешните работи във връзка с показното убийство на Илиян Филипов в Пловдив. Тогава мнозинството на “Прогресивна България” по примера на “Възраждане” също внесе искане за изслушване, тъй като потребността на обществото от сигурност ги принуди да дадат обяснение.

“По време на изслушването в коментара от името на групата ни, попитах министъра от парламентарна трибуна: Заради начина на работа в МВР по опазване на обществения ред и превенция на престъпността, да очакваме ли скоро и следващо убийство на публична личност?”, пише Петров в позицията си.

Той добавя, че и тогава е посочил, и днес заявява категорично, че всички български граждани очакват да имат сигурност и опазване на обществения ред. Но още тогава са се видели наченки, че се връщат едни времена на разчистване на сметки чрез разстрели, които всички български граждани са мислили, че вече са безвъзвратно отминали.

“Оказва се, че превенцията от страна на МВР за предотвратяването на подобни убийства е нулева. Днес, 23 дни по-късно, аз получих отговор на своя въпрос.  А той все още е актуален: Кога ще е следващото, г-н министър?”, пише Петър Петров в позицията си. 

Според “Възраждане” арестите на хора след тези показни убийства, които са моментни, но изглеждат като “гасене на пожар” набързо, не премахват несигурността в обществото, а в социалната мрежа хората активно споделят съмненията си и недоверието към бездействията на МВР по отношение на превенцията и че се допуска извършването на такива показни убийства.

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Автор Мира Иванова

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