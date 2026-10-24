Грипът дойде, драма с ваксините

Грипът дойде, а драмата с липсата на ваксини става все по-голяма. Аптеките правят дълги списъци на желаещи да си купят препарата, но доставки все още няма.

Първите случаи на грип А вече са регистрирани в България! По данни на Националния център по заразни и паразитни болести за последните три седмици са установени три случая от тип А и един от тип Б, съобщава NOVA.

Същевременно в част от големите градове се отчита спад на острите респираторни заболявания. Пред лекарските кабинети обаче продължават да чакат пациенти с кашлица, хрема и отпадналост, сред които и много деца.

В област Бургас регистрираните случаи на остри респираторни заболявания през седмицата са 185 при 243 през предходната. Пулмологът д-р Жени Стоичкова обяснява, че есенният сезон създава условия за разпространение на инфекциите, тъй като хората прекарват повече време в затворени помещения.

Сред честите оплаквания са продължителна хрема, засилваща се кашлица, главоболие и отпадналост. Подобни симптоми могат да бъдат причинени от различни вируси, посочва д-р Петко Желязков, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Бургас.

Грипът често започва внезапно

Лекарите описват като характерно за грипа рязкото начало със силно изразени оплаквания. В рамките на часове могат да се появят висока температура, втрисане, главоболие, болки в гърлото и силна отпадналост. Кашлицата понякога се развива по-късно.

Само по симптомите обаче не може със сигурност да се установи кой вирус причинява заболяването. От РЗИ – Бургас съобщават, че са изпратени проби от две деца за изследване за грип. И двата резултата са отрицателни.

Пристигнаха 150 000 дози ваксини

Министерството на здравеопазването е съобщило за доставката на първите 150 000 дози противогрипни ваксини по националните програми за деца и възрастни. Предстои разпределянето им до кабинетите на общопрактикуващите лекари.

Медиците напомнят, че грипът може да доведе до сериозни усложнения, включително извън дихателната система, и препоръчват ваксинация.

За свободна продажба в аптечната мрежа ваксините все още се очакват. По думите на фармацевти има интерес и предварителни записвания, но към момента на репортажа няма потвърдена дата за наличността им.

Доставените количества по националните програми и тези за свободния пазар са отделни доставки.