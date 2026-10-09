Експерт с тревожно предупреждение: Грипът може да убива

Не всяка хрема или повишена температура означава грип. Заболяването обикновено започва внезапно и протича с висока температура, мускулни болки, болки в очите и силна отпадналост. Може да засегне различни органи и да доведе до сериозни усложнения.

Грипът може да протече тежко не само при възрастните хора и хората с хронични заболявания. Децата също могат да развият опасни усложнения, а в някои случаи заболяването може да бъде фатално. Риск съществува и за младите хора.

Това, че човек боледува рядко, не означава, че е защитен от тежко протичане на поредна грипна инфекция. Освен това грипът може да бъде последван от бактериални инфекции, които да удължат значително възстановяването.

Ако си болен, остани вкъщи. Така ще дадеш на организма си време да се възстанови и ще ограничиш разпространението на вируса. Да продължаваш да ходиш на работа или на обществени места, докато си заразен, излага околните на риск.

Един от начините да намалиш риска от тежко протичане е противогрипната ваксинация. Важно е и здравните власти да осигуряват достатъчно ваксини в страната, така че хората да имат достъп до тях, без да се налага да ги търсят в чужбина.