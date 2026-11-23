Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител“ категорично се разграничи от всякакви неправомерни действия и практики при издаването на решения на ТЕЛК. Позицията на лечебното заведение идва след спецакцията срещу фалшиви експертни решения за инвалидност в страната, при която до момента са задържани 14 души.

От болницата подчертават, че обявеният брой задържани се отнася до разследване в няколко области на страната, а не само до Първа градска болница. При действията на разследващите на територията на лечебното заведение е проверено едно лице.

Ръководството уточнява, че решенията на ТЕЛК се вземат от членовете на съответната комисия въз основа на медицинската документация и действащите нормативни изисквания. Изпълнителният директор и останалите представители на болницата не участват в медицинската оценка и определянето на степента на увреждане или трайно намалената работоспособност.

Контролът върху медицинската експертиза е в правомощията на компетентните институции – НЕЛК, РЗИ, НОИ и НЗОК, посочват още от лечебното заведение.

„Категорично заявяваме, че не толерираме корупционни практики и нарушения на закона. За нас законността, професионалната етика и отговорността към пациентите са основни принципи, от които няма да отстъпим“, заявяват от болницата.

Оттам определят като недопустимо евентуални неправомерни действия на отделни лица да хвърлят сянка върху авторитета на лечебното заведение и професионализма на медицинските специалисти.