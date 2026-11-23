По повод 20 ноември – Световния ден, посветен на хемороидалната болест, екипът на Центъра по колопроктология към ДКЦ „Софиямед“ организира инициатива за повишаване на информираността относно аналните заболявания и значението на навременната диагностика и лечение. Акцията е насочена към най-често срещаните сред тях в съвременния свят и преодоляване на неудобството, което често кара хората да отлагат консултацията с лекар.

В рамките на инициативата на 26 ноември (четвъртък) пациентите ще могат да се възползват от преглед на преференциална цена от 50 евро при д-р Бисер Петров, д.м. – ръководител на Центъра по колопроктология и специалист с богат практически опит в консервативното и оперативното лечение на аналните заболявания - хемороиди, анални фисури и перианални фистули.

При необходимост от допълнителна диагностика пациентите ще могат да се възползват и от специална пакетна цена за две високоспециализирани изследвания – ендоанален ултразвук и аноскопия. Вместо стандартната цена от 350 евро, двете изследвания ще се предлагат в пакет на цена от 200 евро.

Навременната консултация със специалист е ключова за правилната диагноза и ефективното лечение, казва екипа на Центъра по колопроктология на „Софиямед“.

Аналните заболявания често са съпроводени с болка, кървене, сърбеж, парене и дискомфорт, които могат сериозно да нарушат ежедневието и качеството на живот на пациентите. Нерядко симптомите на различните заболявания се припокриват, което затруднява самостоятелното разпознаване на проблема.

„Една от най-честите грешки, които пациентите допускат, е да подценяват симптомите или да се опитват да се лекуват сами, без да потърсят консултация със специалист. Болката, кървенето, сърбежът или усещането за дискомфорт в аналната област не бива да се приемат като нещо нормално, с което човек трябва просто да свикне. Макар често причината да е хемороидална болест или анална фисура, подобни оплаквания могат да бъдат симптом и на други, по-сериозни заболявания сред които и рака на дебелото черво. Ето защо е изключително важно да се постави точна диагноза чрез специализиран преглед и при необходимост – допълнителни изследвания. Колкото по-рано установим причината за оплакванията, толкова по-големи са възможностите да предложим подходящо и ефективно лечение, съобразено с индивидуалното състояние на пациента“, коментира д-р Бисер Петров.

Хемороидалната болест е сред най-често срещаните заболявания в колопроктологичната практика. Тя може да се прояви с кървене при дефекация, болка, сърбеж, възпаление и пролабиране на хемороидалните възли. Аналните фисури, от своя страна, представляват разкъсвания на лигавицата на аналния канал и често причиняват интензивна болка, особено по време и след изхождане.

Подходът към лечението зависи от вида и стадия на заболяването. В зависимост от конкретния случай могат да бъдат приложени консервативни методи с медикаментозна терапия или съвременни оперативни техники с минимален болничен престои и бързо възстановяване.

При хроничните анални фисури и перианални фистули, например, в УМБАЛ „Софиямед“ се прилагат редица възможности за модерно лечение, сред които е съвременния метод лазерна минисфинктеротомия – при фисури, която цели минимална оперативна травма и по-бързо възстановяване, и лява латерална сфинкектомията-при перианални фистули, която дава положителни резултати в над 90% от пациентите.

Възможностите за лечение на пациенти с хемороидална болест също са множество- криотерапия, електротерапия и склеротерапия, както и един от методите с много висока успеваемост THD (трансанална хемороидална дезартеризация) – минимално хирургична интервенция, при която с помощта на доплер се локализират и след това се прикъсват съдовете, които снабдяват с кръв хемороидите (причината за появата на хемороиди). След това се коригира пролапсът, ако това е необходимо. При всички други видове манипулации за лечение на хемороиди се отстраняват самите възли без да се коригира главната причина за тяхното развитие. Именно поради този факт рецидивите при THD са толкова редки.

В Центъра по колопроктология специалистите прилагат и други съвременни оперативни методи на лечение при неуспех на консервативното лечение с медикаменти и напомнят, че появата на кръв при дефекация винаги изисква медицинска оценка.

„Необходимо е да се установи точната причина за кървенето, тъй като то не е характерно единствено за хемороидалната болест и може да бъде свързано и с други заболявания на дебелото черво и ректума“, допълва д-р Петров.

Час за преглед от д-р Бисер Петров на преференциална цена от 100 на 50 евро с възможност за ценова пакетна отстъпка за провеждане на ендоанален ултразвук и аноскопия с висока разделителна способност на обща стойност от 350 на 200 евро може да запишете директно от тук: https://mymed.bg/lekar/biser-petrov или на тел. 02 465 00 00

*Прегледите се провеждат на 26 ноември (четвъртък) от д-р Бисер Петров-проктолог, хирург и ръководител на Центъра по колопроктология в „Софиямед“- адрес: София, бул.Г.М.Димитров 16, само с предварително записване.