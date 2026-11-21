Покачване на респираторните и други остри заразни заболявания наблюдават личните лекари през последните дни. Все още няма много случаи на грип, но все повече пациенти търсят медицинска помощ заради температура, болки в гърлото, обща отпадналост, както и стомашно-чревни оплаквания.

С настъпването на по-студените дни и престоя на повече хора в затворени помещения се увеличава разпространението на различни вирусни инфекции. Сред тях са причинителите на сезонните респираторни заболявания, включително COVID-19, грипни вируси, аденовируси и други инфекции, които могат да протекат с висока температура, болки в гърлото, кашлица и изразена умора.

В същото време се наблюдават и случаи на т.нар. есенни чревни вируси, които протичат с повръщане, диария, коремни болки и понякога температура. Най-честите причинители на вирусните гастроентерити са норовирусите, които засягат хора от всички възрасти, и ротавирусите, които са по-разпространени сред малките деца. В някои случаи заболяването може да бъде причинено и от аденовируси, пише "Трафик нюз".

Чревните инфекции обикновено започват внезапно, като симптомите се появяват в рамките на 12 до 48 часа след заразяването. При възрастните най-често отшумяват за един до три дни, но при малки деца, възрастни хора и пациенти с хронични заболявания могат да доведат до по-сериозни усложнения, особено заради загубата на течности.

Най-важното при подобни инфекции е приемът на достатъчно течности, като при повръщане и диария е препоръчително да се използват и разтвори за орална рехидратация, които възстановяват загубените соли. Храненето трябва да бъде съобразено със състоянието на пациента, като се избягват тежки, мазни и дразнещи храни, а пълното гладуване не е необходимо.

При респираторните инфекции, протичащи с температура и болки в гърлото, симптоматичното лечение, почивката и приемът на течности са основни мерки, посочват лекарите. При необходимост може да се направи комбиниран тест за COVID-19, грип А и Б и RSV, който да помогне за установяване на причинителя.

Лекарите напомнят, че антибиотиците не действат срещу вируси и не трябва да се приемат без лекарско назначение. При силна болка в гърлото, висока или продължителна температура, затруднено дишане, невъзможност за прием на течности, упорито повръщане или признаци на обезводняване е необходимо да се потърси медицинска помощ.

Сред основните мерки за ограничаване на разпространението на инфекциите остават редовното миене на ръцете, проветряването на помещенията, избягването на близък контакт с болни и спазването на добра лична хигиена. Особено важно е при стомашно-чревните вируси ръцете да се мият старателно със сапун и вода, тъй като някои причинители, включително норовирусите, се предават лесно и могат да се задържат по замърсени повърхности.

