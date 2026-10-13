Апаратура сAI помага на кардиолози от ДКЦ „Пълмед“ за най-прецизна диагностика на сърцето

ДКЦ „Пълмед“ вече разполага с висок клас ехографска система GE Vivid E95 за прецизна сърдечносъдова диагностика и детайлно проследяване и анализ на сърдечната функция.

Новата модерна система за сърдечна ехография позволява получаването на детайлни 2D, 3D и 4D образи, цветен доплер и редица възможности за функционална оценка на сърцето. Така кардиологът може да оцени камерите и предсърдията, клапите, движението на сърдечния мускул и кръвотока, както и да проследява промените във времето.

В ежедневната си практика работя с пациенти с различни сърдечносъдови заболявания и използвам ехокардиографията като важна част от диагностичния процес и проследяването на съответната патология, обяснява д-р Силвета Николова. Тя е изявен кардиолог от екипа на „Пълмед“ и има изключителна експертиза в областта на ехокардиографията.

При изследването на сърцето не е достатъчно просто да получим изображение. Важно е да можем да оценим както структурата, така и начина, по който сърцето работи, коментира д-р Николова.

Тя допълва, че за лекарите е важно да разполагат с технология, която им дава възможно най-много информация, но също толкова важно е тази информация да бъде правилно интерпретирана.

По отношение на системата особено значение имат методите за оценка на деформацията на сърдечния мускул, т.нар. стрейн анализ. Той може да даде допълнителна информация за функцията на миокарда, включително в ситуации, при които стандартните показатели все още не сигнализират значими отклонения.

Редица са и интелигентните функции на новата платформа с използването на изкуствен интелект, които подпомагат специалиста при извършването на определени измервания и анализи. Те могат да автоматизират част от рутинната работа – например изчисляването на изтласкващата фракция и анализа на стрейн показателите.

За мен най-важното е, че технологията не замества лекарската оценка, а ни помага да работим по-ефективно и да получаваме допълнителна информация, подчертава д-р Николова, но изтъква също, че крайното решение винаги е на кардиолога.

При автоматизираните измервания специалистът може да прегледа получените резултати и да ги съпостави с останалите данни от изследването. Именно това съчетание между технологични възможности и лекарска експертиза е важно за пациента.