Британката Дороти Крейтън е родена в Бристъл през 1919 г. и е жива до днес. Сега тя сподели тайната на дълголетието си, предде Diario AS. Отбелязва се, че тя е отпразнувала 107-ия си рожден ден в старческия дом в Горндийн, английското графство Хампшир, предава БГНЕС. Докато духала свещичките на тортата си за рождения ден, тя се усмихвала, спомняйки си житейския си път и решенията, които са я довели до този момент.

Като дете Дороти била неспокойна и активна. Спомени от това време, предавани от поколение на поколение, я описват като мъжкарана – термин, използван в Англия за момичета, чиито интереси или поведение са свързани с тези на момчетата. И всичко това, защото, освен всичко друго, е играла футбол.

Като възрастна Дороти изучила занаята на фризьорка. Но започнала Втората световна война и тя се присъединява към женска организация, която набирала жени за работа в селското стопанство, за да подкрепя производството на храни, докато мъжете са на фронта. След края на войната тя радолиа три деца и през годините семейството ѝ се разраснало с внуци и правнуци.

На честването на рождения си ден столетницата иска да сподели какво според нея ѝ е помогнало да доживее до дълбока старост. „Тайната на дългия и щастлив живот е да имаш добър съпруг, добро семейство и да не позволяваш на всички около теб да се самодоволстват“, отбеляза тя. Дороти също така сподели как изглежда типичната ѝ закуска: „Не мога да живея без бекон и яйца всяка сутрин и не мога да живея без желирани бонбони“.

По-рано тази година 107 лета чукна и нейната връстничка от Барселона Репита Бернат (на снимката).

Смята се, че най-възрастният човек в света е нейната сънародничка Етел Катъръм, която навърши 117 години. Родена на 21 август 1909 г.