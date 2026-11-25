Трудно ли ви е да се откъснете от работата в края на деня? Причината може да се крие в психологически феномен, известен като „ефект на Зейгарник“. Специалисти обясняват защо незавършените ангажименти продължават да занимават съзнанието ни и как можем да си върнем спокойствието.

Десетки отворени прозорци на компютъра, непрочетени имейли, проекти с наближаващи срокове и задачи, които все не остава време да приключим. За много хора това е обичайната картина на работния ден. А когато настъпи вечерта, мислите за недовършеното често продължават да ги преследват.

В своя публикация за BBC Future журналист разказва, че в един-единствен прозорец на браузъра си преброил 61 отворени раздела, повечето свързани с проучвания за работата му.

Затварянето на тези страници след приключване на даден проект носи особено удовлетворение. Причината е, че всеки раздел символизира незавършена задача, а научните изследвания показват, че подобни ангажименти могат да изтощават мозъка и да нарушават концентрацията.

Проблемът е, че в съвременната работна среда приключването на един проект често означава незабавно начало на следващия. Нерядко няколко задачи се изпълняват едновременно, а границата между работата и личното време постепенно се размива.

Според психолозите умението да се откъсваме от професионалните ангажименти е изключително важно за психичното благополучие. То обаче невинаги идва естествено и понякога изисква съзнателни усилия.

Защо мозъкът ни не обича недовършените задачи

Идеята, че незавършената работа заема особено място в паметта, се появява преди близо век.

През 1927 г. руската психоложка Блума Зейгарник публикува научен труд, според който хората запомнят по-добре задачи, при чието изпълнение са били прекъснати, отколкото онези, които са успели да завършат.

Любопитна история стои зад това откритие.

Според широко разпространения разказ вдъхновението за експериментите идва от наблюдение на нейния научен ръководител Курт Левин.

Докато бил в оживен ресторант, той забелязал, че сервитьорите помнят без затруднение големи и сложни поръчки, докато клиентите не платят сметката си. Веднага след плащането обаче подробностите за поръчките бързо избледнявали от паметта им.

Подобен механизъм може да се наблюдава и при телевизионните сериали. Когато дадена сюжетна линия остане неразрешена, зрителят изпитва желание да продължи със следващия епизод, а съдбата на героите остава жива в съзнанието му.

Психолозите наричат това явление „ефект на Зейгарник“.

Макар резултатите за по-доброто запаметяване на незавършени задачи невинаги да могат да бъдат възпроизведени убедително, първоначалното откритие вдъхновява множество последващи изследвания. Те показват, че недовършените ангажименти продължават да занимават мислите, дори когато човек вече не работи активно по тях.

„Имаме познавателна потребност да довеждаме нещата докрай и искаме да завършваме започнатото“, обяснява Кристине Сирек, професор по психология в Университета за приложни науки „Бон-Райн-Зиг“ в Германия.

Този механизъм има и своите предимства. Когато задачата не е приключена, мозъкът продължава да съхранява необходимата за нея информация.

„Това има практическа функция, защото ни помага, когато отново се заемем с работата. Цялата необходима информация остава достъпна в съзнанието ни“, казва Сирек.

Но подобна умствена ангажираност има своята цена.

Изследвания на Сирек и колегите ѝ установяват, че незавършените задачи в края на работната седмица са свързани с повишен стрес и нарушения на съня, както и с непрекъснато връщане към служебните проблеми.

Експертите предлагат пет подхода, които могат да помогнат за намаляване на това натоварване.

1. Поставяйте си цели с конкретни срокове

Работата по множество незавършени проекти може постепенно да подкопае увереността на човек в собствените му способности.

Едно изследване установява, че служителите по-трудно се откъсват психически от професионалните си задължения, когато оставят задачи недовършени. Това често води до натрапчиви негативни мисли за работата.

Обратното също е вярно. Когато човек усеща, че е постигнал напредък, чувството му за компетентност и контрол се засилва, а стресът намалява.

Според Кристине Сирек решението не е непременно във физическото приключване на всички задачи.

Много по-важно е да съществува ясен план как и кога ще бъдат изпълнени.

Когато хората планират предварително, поставят конкретни цели и предвиждат възможните препятствия, им е по-лесно да освободят съзнанието си от тревогите.

„Трябва да успокоим ума си, като си кажем: „Няма да го забравя. Знам, че съм си го записал“, обяснява Сирек.

Полезно е и работният ден да започва с подреждане на задачите по важност.

Друго проучване показва, че определянето на приоритетите сутрин улеснява преминаването към работен режим.

Специалистите препоръчват в дневния график да се предвиждат и периоди за съсредоточена работа, през които човек да не бъде прекъсван от обаждания, съобщения или други ангажименти.

Така дори големите проекти започват да изглеждат по-управляеми, а притеснението, че няма да бъдат завършени навреме, намалява.

2. Изключете известията

Смартфоните и приложенията за комуникация създават усещането, че човек трябва да бъде на разположение непрекъснато.

Служебните съобщения пристигат вечер, през почивните дни, а понякога дори по време на отпуск.

Оказва се, че мозъкът може да продължи да се занимава с решаването на работни проблеми, дори когато човек е физически далеч от работното си място.

Джоан Онгчоко, асистент-професор по когнитивни науки в Университета на Британска Колумбия, дава любопитен пример от собствения си живот.

„Миналата седмица преподавах лекцията си дори насън“, разказва тя.

Постоянното проверяване на електронната поща също може да засили напрежението между професионалните и семейните задължения.

Според научен обзор този навик позволява на работата постепенно да навлезе в личното пространство.

Един сравнително лесен начин за намаляване на стреса е ограничаването на проверките на служебната поща.

Вместо постоянно да следи съобщенията, човек може да определя конкретни часове за тях или да изчаква до началото на следващия работен ден.

Същото важи и за приложенията за незабавни съобщения, използвани за служебна комуникация.

Дистанцирането от работните задължения по време на отпуск също може да удължи положителния ефект от почивката.

3. Не работете по няколко проекта едновременно

Множество отворени раздели в браузъра, непрекъснато превключване между документи и едновременно изпълнение на различни задачи – всичко това може да доведе до т.нар. информационно претоварване.

Причината е, че преминаването от една дейност към друга изисква допълнителни умствени ресурси.

Всеки път, когато човек прекъсне една задача и се заеме с друга, мозъкът трябва да пренасочи вниманието си, да възстанови необходимата информация и да се приспособи към новите изисквания.

Според Джоан Онгчоко, когато обстоятелствата позволяват, е по-полезно една задача да бъде завършена, преди да започне следващата.

Така натоварването върху работната памет намалява.

„Всеки път, когато затворите един файл в съзнанието си, освобождавате ресурси. Именно затова се чувствате заредени с нова енергия“, обяснява тя.

4. Планирайте сроковете си така, че да не ви тежат през празниците

Празничните периоди, които би трябвало да носят спокойствие и възможност за възстановяване, често се оказват източник на допълнителен стрес.

Една от причините са недовършените служебни ангажименти, които продължават да занимават съзнанието дори по време на почивката.

Изследване, проведено преди и след коледните празници, установява, че служителите с по-малко незавършени задачи се чувстват по-добре при завръщането си на работа.

Ръководителите могат да помогнат, като насърчават служителите да планират ангажиментите си предварително.

Но според Кристине Сирек не е необходимо всички проекти да бъдат приключени преди отпуската.

„Преди почивката не е необходимо да приключите абсолютно всичко“, подчертава тя.

По-важно е работата да бъде оставена в състояние, което позволява лесното ѝ подновяване след завръщането.

Това означава да са ясни следващите стъпки, да са записани важните подробности и да няма опасност съществена информация да бъде забравена.

Така човек може действително да си почине, вместо непрекъснато да се връща мислено към служебните проблеми.

5. Използвайте „ефекта на вратата“-създайте си ритуали за преход

Откъсването от работата не е само въпрос на воля. Понякога дори малка промяна в обстановката може да помогне на мозъка да премине от служебен режим към почивка.

Оливер Вайгелт, асистент-професор по организационна психология в Университета в Гронинген, обяснява, че т.нар. ритуали за преход могат да улеснят освобождаването от мислите за работата.

Един от най-простите начини е смяната на физическата среда.

За хората, които работят от вкъщи, това може да бъде кратка разходка до близкия парк или магазин. Понякога е достатъчно дори просто да преминат през вратата и да влязат в друга стая.

Според Джоан Онгчоко това е свързано с интересен психологически феномен, известен като „ефект на вратата“.

„Когато преминем през врата, мозъкът ни сякаш изчиства информацията от паметта, за да освободи място за онова, което предстои да се случи“, обяснява тя.

Това не означава, че спомените буквално се изтриват. По-скоро промяната на средата може да повлияе върху достъпността на информацията, свързана с предишната дейност.

Още един лесен подход е преместването на лаптопа в друга стая след приключване на работния ден.

По думите на Вайгелт подобно действие помага да се създаде психологическа дистанция от професионалните задължения, които иначе биха продължили да причиняват напрежение.